Lufthansa laat vliegtuigen extra brandstof meenemen door beperkingen in Frankfurt

De beperkte aanvoer van kerosine is het gevolg van geplande onderhoudswerken aan een pijpleiding die Frankfurt Airport van brandstof voorziet. Lufthansa heeft daarom beslist om op geselecteerde vluchten al op de luchthaven van vertrek meer brandstof te tanken.

Volgens de Duitse krant Bild heeft Lufthansa haar piloten gevraagd om op bepaalde routes gebruik te maken van fuel tankering. Daarbij nemen vliegtuigen voldoende extra brandstof mee om bij aankomst in Frankfurt minder of helemaal niet meer te hoeven bijtanken. In Europa mag dat normaal niet om economische redenen, wanneer bijvoorbeeld de brandstofprijs ergens anders goedkoper is, omdat meer brandstof het gewicht van een vliegtuig verhoogt en dat levert meer uitstoot op. In uitzonderlijke gevallen zoals brandstofschaarste kunnen luchtvaartmaatschappijen daar wel nog beroep op doen.

Voor vliegtuigen uit de Airbus A320-familie geldt volgens Bild een limiet van acht ton extra brandstof, zodat de toestellen op de grond nog gesleept kunnen worden en op éénder welke bestemming kunnen worden ingezet. De maatregel wordt voornamelijk toegepast op korteafstandsvluchten, maar ook steeds vaker op bepaalde langeafstandsvluchten.

Luchthavenuitbater Fraport benadrukt dat de onderhoudswerken vooraf waren ingepland. Dankzij alternatieve aanvoerroutes en voldoende opslagcapaciteit verwacht de luchthaven geen brandstoftekort. Volgens Fraport hebben de werkzaamheden dan ook geen gevolgen voor de luchthavenoperaties.

Ook Lufthansa verwacht voorlopig geen vluchten te moeten annuleren.