Lufthansa neemt eerste A350-1000 in ontvangst

Het toestel, met registratie D-AIFA en de naam 'Deutschland', draagt een speciale beschildering ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Lufthansa. De A350-1000 is tevens het 700ste Airbus-toestel dat aan Lufthansa Group wordt geleverd.

Lufthansa heeft in totaal vijftien A350-1000's besteld, die tegen 2030 geleverd moeten worden. De eerste tien toestellen zullen voor Lufthansa vanuit München worden ingezet. De A350-1000 is ongeveer zeven meter langer dan de A350-900 en biedt bij Lufthansa plaats aan 300 passagiers, verdeeld over vier reisklassen. Het toestel wordt ook het eerste langeafstandsvliegtuig binnen de Lufthansa Group met Starlink-internet aan boord.