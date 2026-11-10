Lufthansa neemt eerste A350-1000 in ontvangst
Lufthansa heeft haar eerste A350-1000 in ontvangst genomen. Het gaat om de eerste van in totaal 15 toestellen die door de groep zijn besteld. Het toestel wordt op 11 november naar München overgevlogen en zal op 3 december een eerste commerciële vlucht naar Tokio Haneda uitvoeren.
Het toestel, met registratie D-AIFA en de naam 'Deutschland', draagt een speciale beschildering ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Lufthansa. De A350-1000 is tevens het 700ste Airbus-toestel dat aan Lufthansa Group wordt geleverd.
Lufthansa heeft in totaal vijftien A350-1000's besteld, die tegen 2030 geleverd moeten worden. De eerste tien toestellen zullen voor Lufthansa vanuit München worden ingezet. De A350-1000 is ongeveer zeven meter langer dan de A350-900 en biedt bij Lufthansa plaats aan 300 passagiers, verdeeld over vier reisklassen. Het toestel wordt ook het eerste langeafstandsvliegtuig binnen de Lufthansa Group met Starlink-internet aan boord.