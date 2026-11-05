Nieuwe golf van valse bommeldingen, waaronder vlucht naar Brussel

Vlucht LO235 van LOT kon vanmorgen na een verdachte melding zonder problemen landen op Brussels Airport. De bemanning voerde een controle uit aan boord en vond geen verdachte voorwerpen. Ook een bijkomende veiligheidscontrole na de landing leverde niets op.

Elders in Europa waren onder meer Ryanair, Aer Lingus, Finnair en Wizz Air slachtoffer van valse bommeldingen. Een A320 van Aer Lingus, onderweg van Dublin naar Rome, week uit naar de Franse militaire luchtmachtbasis Évreux. Drie Ryanair-vluchten met bestemming Sofia moesten eveneens een voorzorgslanding uitvoeren.

De incidenten volgen op een eerdere reeks bommeldingen op dinsdag, waarbij minstens zeven Europese vluchten werden getroffen. Tot dusver werden geen explosieven gevonden en gaat het allemaal om valse bommeldingen. De autoriteiten onderzoeken of de meldingen met elkaar verband houden.