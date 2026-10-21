Ryanair op Brussels Airport: van basis met vijf vliegtuigen tot één resterende route

Ryanair opent basis en eerste uitbreidingen

Op 27 februari 2014 opent Ryanair, naast haar bestaande activiteiten in Charleroi, een tweede Belgische basis op Brussels Airport. Onder grote belangstelling van de pers stationeerde de maatschappij meteen vier B737's in Brussel en startte ze met tien bestemmingen, voornamelijk richting Zuid-Europa. Het beginaanbod omvatte 196 vertrekken per week en zorgde voor aanzienlijke concurrentie met onder meer Brussels Airlines, Vueling en Jetairfly.

In oktober van datzelfde jaar kwam met Dublin er een eerste nieuwe bestemming bij. Ryanair ging driemaal per dag tussen beide hoofdsteden vliegen en kwam daarmee rechtstreeks in concurrentie met Aer Lingus. De daaropvolgende jaren groeide het netwerk rustig verder. In 2016 telde Ryanair vanuit Brussel zestien bestemmingen en vijf in Brussel gestationeerde toestellen.

Eerste krimp in 2017

Begin 2017 werd een eerste capaciteitsvermindering aangekondigd. Ryanair verlaagde het aantal wekelijkse vertrekken tijdens de zomer naar 161 en reeds aangekondigde frequentieverhogingen werden teruggeschroefd. Ook voor de daaropvolgende winter zakte het aanbod verder naar 139 vertrekken per week, verdwenen bestemmingen zoals Hamburg en Palma de Mallorca uit het netwerk en werd de frequentie van andere bestaande lijnen naar beneden gehaald.

Reden voor de krimp in 2017 was de verstrenging van de toepassing van de Brusselse geluidsnormen waarbij de nachtperiode werd uitgebreid van zes naar zeven uur 's morgens. De Brusselse geluidsnormen bestonden al vele jaren maar werden altijd met een tolerantiemarge toegepast, maar die zou toen verdwijnen. Ryanair zag zich nu genoodzaakt verschillende vluchten tussen zes en zeven uur 's morgens te moeten verplaatsen naar een later tijdstip.

Volgens de maatschappij konden de gestationeerde toestellen daardoor minder efficiënt worden ingezet. Toch bleef Ryanair de volgende jaren nieuwe routes toevoegen, soms ten koste van reeds bestaande routes, waaronder Amman, Marrakesh, Girona en Pisa. Het aantal in Brussel gebaseerde toestellen ging intussen wel naar beneden. Op het hoogtepunt in 2016 baseerde Ryanair nog vijf toestellen in Brussel, maar net voor de sluiting van de basis bleven daar nog maar twee van over.

De basis in Brussel wordt gesloten

In september 2022 neemt Ryanair door de invoering van de Belgische vliegtaks meteen maatregelen. Ryanair kondigde aan haar basis op Brussels Airport vanaf eind oktober te sluiten en de twee resterende gestationeerde Boeing 737-800's elders in te zetten. De gevolgen voor het vluchtaanbod bleven aanvankelijk beperkt. Van de veertien geplande winterbestemmingen verdwenen alleen Pisa en Amman. De twaalf resterende routes werden uitgevoerd met vliegtuigen afkomstig van andere Ryanair-basissen. Daardoor had het sluiten van de basis maar een beperkte invloed op het toenmalige aanbod en leek het eerder om een waarschuwing te zijn tegenover de Belgische politiek die had besloten om een vliegtaks in te voeren.

Enkele maanden later leek Ryanair haar Brusselse basis toch opnieuw te willen openen. Voor de zomer van 2023 stonden opnieuw zestien bestemmingen op de planning, maar in januari 2023 werden die plannen alsnog geschrapt. De verbindingen naar Alicante, Amman, Lissabon en Milaan verdwenen uit het programma. Ryanair verwees ditmaal vooral naar de gestegen luchthaventarieven, die vluchten vanuit Brussel volgens de maatschappij elf procent duurder maakten.

Groei in Charleroi, verdere afbouw in Brussel

Terwijl het netwerk op Brussels Airport inkromp, bleef Ryanair intussen in Charleroi verder uitbreiden. In 2024 werden twee bijkomende vliegtuigen gestationeerd waarmee de vloot op de regionale luchthaven groeide tot achttien toestellen. Ook werden in één klap zes nieuwe bestemmingen aangekondigd.

In augustus 2025 kondigde Ryanair daarentegen opnieuw een reductie van haar activiteiten aan op Brussels Airport. De elf bestemmingen bleven voorlopig behouden, maar het aantal wekelijkse vluchten daalde met zes procent. Charleroi kreeg daarentegen drie bijkomende winterroutes. Ryanair verwees opnieuw naar de Belgische vliegtaks en de gestegen luchthaventarieven op Brussels Airport.

Dreigende taal voor Charleroi

In december 2025 leek ook voor Charleroi het tij mogelijks te keren. De stad wou vanaf 2026 een gemeentelijke belasting van drie euro per vertrekkende passagier invoeren. Ryanair dreigde daarop vijf van haar achttien gestationeerde toestellen weg te halen. Ook de aangekondigde verdere verhoging van de federale vliegtaks speelde in die dreiging een rol. In februari 2026 kwam de Waalse regering tussenbeide en werd de gemeentelijke belasting tegengehouden, waarna Ryanair haar geplande capaciteitsvermindering voorlopig introk.

Maar die beslissing bleek slechts tijdelijk. In juli kondigde Ryanair alsnog aan vijf vliegtuigen uit Charleroi terug te trekken vanwege de verhoging van de vliegtaks. De luchthaven van Charleroi bevestigde de beslissing en kondigde gesprekken aan om de gevolgen voor werknemers, passagiers en het toekomstige vliegaanbod zoveel mogelijk te beperken. Voor het eerst wordt de regionale luchthaven geconfronteerd met een serieuze inkrimping van haar grootste klant.

Gisteren bevestigde Ryanair-topman 'OLeary dat het aantal gebaseerde toestellen in Charleroi deze winter op dertien toestellen zal liggen. Reden volgens O'Leary? De Belgische vliegtaks die vanaf 2027 verhoogd wordt van vijf naar zeven euro per passagier voor vluchtafstanden van meer dan 500 kilometer.

Nog één route die overblijft in Brussel

Sinds Ryanair deze zomer de dienstregeling vanuit Brussel aanpaste, bleek dat de maatschappij komende winter alle vluchten vanuit Brussel stopzet, behalve die naar Dublin. Die route is lucratief voor de maatschappij en wordt al jarenlang uitgevoerd vanuit de Ryanair-basis in Dublin.

Ook voor volgend zomerseizoen staat voorlopig enkel Dublin in het programma opgenomen. Of de maatschappij Brussel nu definitief links zal laten liggen, moet de toekomst verder uitwijzen.