Southwest kijkt naar B787 voor mogelijke langeafstandsvluchten

Volgens bronnen die met persagentschap Reuters spraken, overweegt Southwest de aanschaf van enkele B787's om ook langeafstandsvluchten te gaan aanbieden. Het gaat om zowel gebruikte als nieuwe toestellen, al is een beslissig nog niet genomen.

De lancering van de langeafstandsvluchten zou binnen een drietal jaar moeten plaatsvinden. Omdat nieuwe B787's vinden in die tijdsspanne moeilijk is, kijkt Southwest ook naar tweedehandstoestellen. CEO Bob Jordan zei in mei nog dat een twaalftal verre bestemmingen het grootste deel van de behoefte van haar klanten zou vervullen.

Southwest Airlines vliegt al sinds haar oprichting exclusief met B737's. De voorbije jaren probeert ze ook steeds meer 'premium'-passagiers te lokken met onder andere toegewezen zitplaatsen, zitplaatsen met meer beenruimte en toegang tot lounges. De uitbreiding naar langeafstandsvluchten zou een volgende stap zijn in deze strategie.