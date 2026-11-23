Met de extra capaciteit wil Ryanair inspelen op de grotere vraag naar vliegtickets tijdens de eindejaarsperiode, desonanks dat de maatschappij haar Belgische activiteiten de voorbije maanden heeft afgebouwd. Ryanair verwacht tijdens de kerstvakantie meer dan 500.000 passagiers te vervoeren op haar Belgische verbindingen. Het is nog niet duidelijk welke routes extra vluchten krijgen en hoe de bijkomende capaciteit wordt verdeeld tussen Brussels Airport en Charleroi. Wellicht gaat bijna alle extra capaciteit naar Charleroi.

De aankondiging is opvallend omdat Ryanair eind oktober nog een aanzienlijke vermindering van het Belgische winteraanbod bevestigde. De maatschappij schrapte twintig routes en 1,1 miljoen zitplaatsen en trok zes vliegtuigen die in Charleroi waren gestationeerd terug. Ryanair verwees daarvoor naar de verhoging van de Belgische vliegtaks.