Zwitserland spreekt strategische kerosinereserves aan door dreigend tekort op luchthaven Zürich

De Zwitserse overheid heeft beslist om tussen 15 oktober en 1 november tot maximaal 30.000 kubieke meter kerosine uit de verplichte brandstofreserves beschikbaar te stellen. Dat komt overeen met zo'n 6,5 procent van de totale strategische kerosinevoorraad van het land.

De problemen worden veroorzaakt door uitgevallen goederentreinen en grote vertragingen op het internationale spoornetwerk, vooral op de verbindingen vanuit Duitsland. Daardoor geraakt de kerosinebevoorrading van Zürich Airport verstoord.

Ook de lage waterstand van de Rijn speelt een rol. Hierdoor worden meer goederen via het spoor vervoerd, terwijl het spoorwegnet al zwaar belast is. Volgens de Zwitserse overheid kunnen de gemiste brandstofleveringen daardoor niet tijdig worden ingehaald.

Zonder bijkomende maatregelen zouden de huidige brandstofvoorraden op Zürich Airport onvoldoende zijn om de weggevallen leveringen op te vangen. Door een deel van de strategische reserves vrij te geven, wil de overheid voorkomen dat de luchthaven daadwerkelijk met een tekort aan kerosine te maken krijgt.