Blog pilotenopleiding bij Skywings Flight Training – 2

Dag beste lezers, Elias hier! Het is ondertussen al een maand geleden dat we onze eerste blog hebben gepost. Deze werd zeer positief onthaald en we kregen ook wat complimentjes, dat doet deugd! Het geeft ons ook het vertrouwen om dit met hart en ziel verder te blijven doen, dus alvast een dikke dankjewel van Michiel en ik voor al jullie steun!

We kunnen er ondertussen niet meer omheen, het coronavirus… Jammer genoeg heeft dit ook gevolgen voor onze opleiding en daar vertel ik jullie graag wat meer over in deze blogpost.

Begin oktober hadden we drie intensieve lesweken. Hierin werd ons al het nodige aangeleerd om het theorie-examen PPL tot een goed einde te brengen. Skywings bereidde ons zeer goed voor, door iedere week een zogenaamde Progress Check af te nemen. Dit zijn eigenlijk een soort van proefexamens die ervoor zullen zorgen dat we op het echte examen niet voor voldongen feiten komen te staan. Dit is tevens zeer leerrijk voor jezelf als student, zo kan je tijdig bijsturen waar nodig. Op het einde van de drie lesweken volgde dan de Final Progress Test. Dit is een exacte kopie van het examen, niet met de echte examenvragen natuurlijk 😉 , maar wel evenveel vragen als op het examen en je moet minimaal 75% halen per vak. Als je hiervoor slaagt, mag je aan het echte examen deelnemen.

Ons klaslokaal met de nodige coronamaatregelen.

Dat examen was gepland op 25 november in Charleroi. Ik voel de vraag al komen: “Waarom in Charleroi?”. Wel, wij doen namelijk ons examen voor Austro Control, een Oostenrijkse organisatie zoals Skeyes bij ons. De enige plaats in België waar je zo’n examen kan afleggen, is Charleroi.

Je zag waarschijnlijk in de vorige paragraaf dat ik schreef: “…was gepland…” Wel, je ziet het waarschijnlijk al aankomen en inderdaad, het examen kan door corona dus niet doorgaan… Zeer jammer vind ik dat, maar er is niet veel aan te doen natuurlijk. Nu is het afwachten op een nieuwe datum. Voorlopig zitten we dus thuis en moeten we onze leerstof blijven herhalen om onze skills up to date te houden. Ik heb ondertussen ook een bijbaantje om toch wat te kunnen verdienen in deze onzekere periode. Maar gelukkig is er licht aan het eind van de tunnel! We slaan ons er wel door, dat is een zekerheid!

Ondertussen kregen we ook nog het spijtige nieuws te horen dat onze volledige opleiding in België zal verlopen. Normaal gingen we 1 december naar Montpellier in Frankrijk. Daar gingen we dan ongeveer drie maanden verblijven, met natuurlijk wel een korte kerstbreak in België tussendoor. Corona gooide ook hier roet in het eten, de buitenlandse stage kan dus niet doorgaan omwille van het verschil in coronamaatregelen tussen België en Frankrijk. Ook wou Skywings de continuïteit van de opleiding niet in het gedrang brengen.

Iedereen vindt dit natuurlijk zeer jammer, maar het heeft natuurlijk ook zijn voordelen om in België te leren vliegen. Zo vlieg je in een zeer complex luchtruim, waardoor je eigenlijk al van in het begin van je opleiding in aanraking komt met verschillende lastige situaties en de vele regels in het Belgische luchtruim. Ook kunnen we van in het begin op eigen toestellen vliegen, wat een groot voordeel is, daar deze allemaal een G1000 glass cockpit hebben en dus zeer modern zijn. Een extra voordeel is ook dat we nu niet eerst ons PPL theorie-examen moeten afleggen, maar we eigenlijk al direct kunnen beginnen met vliegen. Het vormt dus geen probleem als het examen pas in februari zou plaatsvinden. Dus hopelijk zit ik in december al in de cockpit!

We zullen zien wat de toekomst brengt, maar ik heb alvast alle vertrouwen in de professionele aanpak van Skywings! Zo blijven ze in deze moeilijke tijden ons als student steunen en helpen waar nodig! De kwaliteit van de opleiding blijft gegarandeerd en dat doet mij als student heel veel deugd!

Afsluiten doe ik graag met jullie allen een goede gezondheid te wensen! Hou jullie sterk, better times are coming, for sure!

Groetjes Elias

PS: Aarzel zeker niet om te reageren en/of een vraag te stellen in de reacties! Wij horen graag jullie feedback 😉 Voor alle praktische informatie over de opleiding bij Skywings Flight Training, slechts één adres, onze gloednieuwe website! (klik hier)