Blog pilotenopleiding bij Skywings Flight Training – 3

Piloot worden is van velen een kinderdroom, maar deze waarmaken is een heel ander paar mouwen. In deze blog nemen wij, Michiel en Elias, jullie heel graag mee doorheen onze opleiding bij Skywings Flight Training in Antwerpen! Het beloven alvast de beste en mooiste jaren van ons leven te worden, dat staat vast! We zijn dan ook heel enthousiast deze met jullie te kunnen delen!

Hey allemaal! Allereerst beste wensen voor iedereen! Hopelijk hebben jullie, in de mate van het mogelijke, kunnen genieten van de feestdagen! Elias en ik wensen jullie alvast een gezond en fijn 2021! Vandaag vertel ik jullie graag meer over hoe de start van 2021 verlopen is voor ons.

PPL theorie

De PPL theorie, ofwel Private Pilot License theorie, richt zich vooral op het theoretisch aspect van het vliegen van éénmotorige sportvliegtuigen. Dit is dan ook de eerste fase van onze opleiding tot lijnpiloot. Ze leren we de beginselen van het vliegen en krikken we ons niveau van theoretische kennis op zodat we klaar zijn voor onze eerste vlieglessen. De theoriecursus en het examen bestaat uit de volgende 9 vakken:

Luchtvaartreglementering -> Dit vak spreekt een beetje voor zichzelf. We leren hier vooral wanneer, waar en op welke manier je mag vliegen. Je zou het kunnen samenvatten als de wegcode, maar dan in de lucht.

Operationele procedures -> Wat moet er gebeuren als de motor in brand staat? Welke acties moet ik nemen als er iets niet werkt zoals het zou moeten? De gevaren en hun bijkomende procedures vind je hier terug.

Vluchtbeginselen -> Hoe komt het nu dat een vliegtuig kan vliegen en bestuurd kan worden? De aerodynamische aspecten van het vliegen bevinden zich in dit hoofdstuk.

Communicatie -> Het is belangrijk dat er kort en efficiënt gecommuniceerd wordt tussen verkeersleiding en piloten. Het gemakkelijkste is dan ook dat iedereen op dezelfde manier zijn zegje doet.

Navigatie -> Ik zou graag van A naar B willen. Hoelang duurt dit? Hoeveel brandstof heb ik nodig? In welke richting zal ik vliegen? Navigatie leert je de juiste technieken en berekeningen om deze vragen te kunnen beantwoorden.

Meteorologie -> Het weer is een heel belangrijke factor in de luchtvaart. Vandaar dat dit een zeer uitgebreid vak is waarin je probeert meer inzicht te krijgen in allerlei verschillende weermodellen en hun gevolgen.

Menselijke prestaties en beperkingen -> Hoe reageert een menselijk lichaam op de verschillende omstandigheden die je kan tegenkomen tijdens een vlucht?

Algemene kennis van het luchtvaarttuig en zijn instrumenten -> Na deze cursus ben je nog net geen vliegtuigtechnieker 😉

Vluchtprestaties -en planning -> Hoe beter je voorbereid bent, hoe vlotter en beter de vlucht zal verlopen. Wat daarvoor belangrijk is, vind je terug in dit vak.

De boeken die Skywings gebruikt voor het theoriegedeelte van de PPL training

Indien jullie vragen hebben over wat elk vak precies inhoudt mogen jullie gerust een reactie plaatsen onder deze blog.

Na de intensieve lessenreeksen begin oktober stond eind oktober het examen op de planning. Na het sluiten van de rijscholen en examencentra kregen wij ook het slechte nieuws dat ons examen niet kon plaatsvinden en dus werd uitgesteld. Hier werd onze opleiding gedurende anderhalve maand “on hold” gezet. Bijna iedereen uit onze prom vond vrij snel een studentenjob om deze periode nuttig te benutten.

17/12/2020. Anderhalve maand na het geplande examen en 2 maand na onze laatste lesdag ontvingen wij het nieuws dat het examencentrum zijn deuren heropende. Onze prom werd opgesplitst in 2 groepen, Elias mocht 14 januari gaan en mijn examen stond 15 januari op het programma. Zo hadden we toch nog ruim voldoende tijd om alles te herhalen en onze kennis nog wat bij te schaven waar nodig.

Ondertussen kan ik jullie mededelen dat zowel Elias als ikzelf het examen met succes hebben afgelegd. Ik spreek voor heel onze prom als ik zeg dat we de eerste uitdaging op een fantastische wijze overwonnen hebben. Proficiat aan iedereen en op naar de volgende!

Snowy @ Charleroi airport

PPL praktijk

De volgende fase van onze opleiding is het leren vliegen op een éénmotorig toestel. Normaal ging deze fase in Montpellier, Zuid-Frankrijk door maar omwille van lockdowns in zowel België als Frankrijk zal Skywings ons in-house trainen te Antwerpen.

Een PPL training is vrij intensief en elke dag met goed weer zal benut worden om te vliegen. Dit brengt voor Skywings een probleem met zich mee, namelijk dat zij nog niet beschikken over een voldoende uitgebreide vloot om zowel instructie aan ons, prom 6, te geven en daarbovenop voor alle andere studenten genoeg timebuilding opportuniteiten te voorzien. Dit hebben ze heel knap opgelost door het aankopen van 2 Robin’s DR401 met een milieuvriendelijke CDI155 diesel motor. De eerste zou in mei 2021 geleverd worden, de tweede in maart 2022. Zolang de eerste Robin er niet is, least Skywings een 100% identieke Robin.

Ook deze fase heeft omwille van corona al wat vertraging opgelopen, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Op het moment van schrijven verwachten we elke seconde een mail van de BCAA (Belgian Civil Aviation Authority) met nieuwe maatregelen omtrent het leren vliegen met instructeurs etc. Deze nieuwe maatregelen komen er nadat ook rijlessen en rijexamens opnieuw toegelaten zijn en logischerwijs dus ook vlieglessen.

Hopelijk kan Elias binnen een maand aan jullie vertellen hoe zijn eerste vlucht geweest is. Tot dan! Stay safe, stay healthy, stay tuned…

Groetjes Michiel

PS: Aarzel zeker niet om te reageren en/of een vraag te stellen in de reacties! Wij horen graag jullie feedback 😉 Voor alle praktische informatie over de opleiding bij Skywings Flight Training, slechts één adres, onze gloednieuwe website! (klik hier)