BRUpilot – ochtend in noord-Italië

Het is nog donker wanneer we gas geven en we aan een steeds hogere snelheid over de fel verlichte baan rijden. We klimmen door de dunne maar sterke wolkenlaag die bijna heel noord-Italië bedekt en de zichtbaarheid op de grond op de luchthavens in de regio sterk verminderd.

Eenmaal boven de wolkenlaag begint de horizon achter ons roodoranje te kleuren. Binnen afzienbare tijd zal de zon zich laten zien. Hoewel het op de grond onder ons nog volledig donker is, heeft het eerste beetje licht wel al de hoge Alpentoppen bereikt. De eerste sneeuw van de winter zorgt voor een felle weerkaatsing van het licht. Ook de maan, die aan het ondergaan is, verlicht de majestueuze bergentoppen.

Niet veel later vliegen we het Zwitserse luchtruim binnen waarin de verkeersleiding ons verder begeleidt over het Alpengebied richting België. De maan voor ons en de zon, nog steeds onder de horizon, achter ons. Het is maar een kort uitstel van de nakende maansondergang en zonsopkomst want tegen de snelheid van de rotatie van de aarde kan dit vliegtuig helaas niet op.