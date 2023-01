BRUpilot – winterbuien

We zijn net opgestegen in Londen en wanneer we op onze kruishoogte aankomen (zo’n 22.000 voet) vliegen we al boven Het Kanaal. Achter ons Engeland, rechts Frankrijk, voor ons België en links Nederland. Het is een typische buiige winterdag. Met de dominante (zuid)westenwind zien we boven Frankrijk buien op pad richting België.

In de winter is er onder meer door de koudere temperatuur te weinig energie in de luchtlagen om echt hevige onweersbuien te creëren. De buiige wolken die we zien zouden in de zomerperiode onder dezelfde omstandigheden, maar met warmere temperaturen en dus ook meer vocht, kunnen uitgroeien tot kilometershoge cumulonimbuswolken. Maar zover in het jaar zijn we nog niet. Meer dan enkele stevige rukwinden en regen valt er uiteindelijk niet te bespeuren wanneer we enkele uren later bij de passage van deze zone in Brussel moeten landen.