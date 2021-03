Blog pilotenopleiding bij EuroPilot Center – 2

Zo daar zijn we weer, eindelijk. Na een tijdje radiostilte ben ik er weer met een nieuwe update over de opleiding. Graag vertel ik jullie hoe de opleiding de afgelopen maanden is geweest en hoe ik deze beleefd heb. Laten we starten waar we vorige keer geëindigd waren.

Vorige keer eindigde ik met de woorden dat ik na enkele weken een nieuwe update zou schrijven, helaas gooide ook nu weer covid roet in het eten en werden dit enkele maanden. Nog maar net was de vorige blog gepost toen we het nieuws kregen dat alle vluchten met instructie verboden waren per direct en dat de praktische kant van de training even on hold stond.

Gelukkig zitten ze bij EPC niet stil en zijn ze direct gaan zoeken naar mogelijkheden om de training toch nog zo effectief mogelijk verder te zetten. Zo kwam uit de bus dat sommige studenten al snel naar California vertrokken om daar verder hun praktische opleiding verder te zetten. Mijn klasgenoten en ik zaten nog in de eerste fase waarbij we de PPL-theorie nog niet hadden afgerond. Het plan van EPC was als volgt, De theoretische lessen gingen gewoon door zoals gepland maar dan van thuis uit achter de laptop, de vluchten werden opgeschort en de simulatorsessies werden covid-proof gegeven door middel van een camera in de sim en headsets voor mondelinge aansturing.

Sunrise @ EBAW

De theoretische lessen gingen als volgt tewerk, in de voormiddag lag de focus op het zelf bekijken/beluisteren van de leerstof via een app met video’s om vervolgens in de namiddag diezelfde leerstof met instructeur te herhalen en eventuele vragen te stellen waar nodig. Voor mij achteraf gezien een heel goede methode omdat ik hou van het herhalen van leerstof om dingen beter te begrijpen en te studeren.

Ook de simulatorsessies gingen zoals eerder gezegd gewoon door, 1-2 per week werden we ingepland voor zo’n sessie. hier leerden we alle basics die we later in de training zouden gaan toepassen op het echte toestel, denk hierbij aan eenvoudige bochten maken, klimmen/dalen aan verschillende snelheden, slow flight, het recoveren op stalls, het maken van scherpe bochten, de forward slip en ook leerden we in de simulator al om op te stijgen en te landen, stiekem misschien toch wel het leukste van allemaal :-).

Cessna 172S uitgerust met de Garmin G1000

Eind december hadden we alle theoretische leerstof van de PPL gezien en was het dus tijd om te gaan studeren voor de examens. Eind januari stonden de interne examens op EPC gepland om als alles goed was begin februari het officiële examen aan te vatten bij Orbit in Nederland. Voor alle examens dient een afzonderlijke minimumscore van 75% gehaald te worden om te slagen en dit van negen vakken. Op het intern examen bij EPC haal ik 7/9 vakken boven de 75%, helaas haalde ik voor navigatie en flight planning & performance net te weinig. Enkele dagen later deed ik herkansing voor beide examens en haalde een score van 93% op beide vakken, helemaal klaar voor het officiële examen dus, op naar Nederland!

Snowy Belgium, een zeldzaam maar prachtig tafereel

Op 8 februari was het dan eindelijk zover en meldden mijn klasgenoten en ik ons ’s ochtends aan voor het examen. Opnieuw 9 vakken en dit allemaal op één dag. Kort na de middag ben ik klaar en heel erg tevreden en opgelucht kan ik zeggen dat ik van alle vakken van de eerste keer geslaagd was, happy me!

Na volledig gefocust te hebben op de theorie en dus niet op de praktijk kwam er toen een nieuw ministerieel besluit waarin stond dat vliegactiviteiten met instructeur weer hervat konden worden voor professionele doeleinden, van een goede timing gesproken wel. Van februari tot nu hebben we weer vele vluchten kunnen maken en hebben we alles wat we in de simulator getraind hadden kunnen omzetten naar het echte toestel. Vorige week rondde ik dan mijn progress check af voor de normal landings en approaches en als alles goed gaat heb ik binnen dit en enkele vluchten mijn eerste solo vlucht, een moment waar ik enorm naar uitkijk!

voor nu was het dit weer, een hele update maar dan zijn jullie ook weer mee. In de volgende maanden zal de praktische kant van de training stevig verder gezet worden en zullen we stap per stap richting volwaardig piloot getraind worden, maar meer info daarover later in een volgende blog. Mochten er vragen of opmerkingen zijn niet twijfelen en gewoon even reageren!

Groeten Reinert