Blog pilotenopleiding bij Skywings Flight Training – 4

Piloot worden is van velen een kinderdroom, maar deze waarmaken is een heel ander paar mouwen. In deze blog nemen wij, Michiel en Elias, jullie heel graag mee doorheen onze opleiding bij Skywings Flight Training in Antwerpen! Het beloven alvast de beste en mooiste jaren van ons leven te worden, dat staat vast! We zijn dan ook heel enthousiast deze met jullie te kunnen delen!

Hallo allemaal! Het is ondertussen alweer een tijdje geleden dat er nog een blogpost van ons is verschenen. Hoogtijd dus om nog eens een update te geven over die afgelopen 2 maanden!

Zoals Michiel in de vorige post al zei, werd er op 8 januari in het overlegcomité beslist dat rijscholen terug mochten opstarten. Een beslissing over de eventuele heropstart van de vliegscholen was er toen nog niet… Een paar dagen later op 12 januari stond het volgende in het Staatsblad: “Overwegende dat de wachttijden inzake de rijopleidingen en rijexamens, alsook inzake de opleidingen voor het besturen van luchtvaartuigen oplopen; dat dit nefaste gevolgen heeft voor personen die dringend een rijbewijs of kwalificatie moeten behalen omwille van professionele redenen; dat deze opleidingen en examens om die reden opnieuw worden toegestaan”. YES, wat een opluchting! Eindelijk kunnen we beginnen met vliegen! Iedereen was super enthousiast en Skywings begon dan ook meteen met de nodige voorbereidingen voor de heropstart.

Begin februari was er een herhalingsles Communications, de eerste les sinds eind oktober (PPL theorie, zie blog 2). We werden in kleine groepjes van 4 verwacht op school, waar we met elkaar dialoog-gewijs oefenden op de communicatie tussen piloten en luchtverkeersleiders. Zo hadden we dit toch al eens geoefend alvorens we dit voor ‘echt’ in de cockpit zouden moeten doen.

Een week later werden we twee volle dagen op Skywings verwacht. We kregen zogenaamde ‘Short and Long Briefings’. Dat houdt in dat we het specifieke vliegtuig, de Robin DR401 waarmee wij onze praktijkopleiding krijgen, vanbinnen en vanbuiten volledig leren kennen. Zo zien we ook alle procedures die van toepassing zijn voor dit type toestel van Start up tot Shut down. Ikzelf vind dit alvast een grote meerwaarde, kwestie van goed voorbereid naar je eerste vlucht te vertrekken!

Ondertussen was het eind februari en onze eerste vlucht werd ingepland. (Ik schrijf ‘onze’ omdat we bij Skywings met een Buddysysteem werken. Dit houdt in dat we steeds met 2 studenten en een instructeur samen vliegen. Zo kan de ene, terwijl hij achterin zit, leren van de andere.) Ik kon niet wachten om eraan te beginnen, maar toen, een aantal dagen voor mijn vlucht, kwam het slechte nieuws… Er werd een mogelijk probleem opgemerkt onder de motorkap en aangezien men bij Skywings nooit risico’s neemt, werd dit stuk meteen preventief vervangen. We moesten dus nog even wachten op een vervangstuk, met het jammerlijke gevolg dat onze eerste vlucht niet kon doorgaan.

12 maart, eindelijk was het dan zover, had al weken zitten uitkijken naar dit moment! Een aantal dagen voordien zagen de weerkaarten er echter niet zo gunstig uit. Een aantal medestudenten hadden hun vlucht al geannuleerd zien worden door de hevige wind. Toch bleef ik hopen op een weersverbetering. Op de ochtend van de vlucht kregen we van onze instructeur het nieuws dat het weer op de limiet was, maar er waarschijnlijk wel gevlogen zou kunnen worden!

Toen ik aankwam op Skywings begonnen Richard (=buddy) en ik met onze voorbereidingen voor de vlucht. We bekeken de laatste weerkaarten, de Notam’s en berekenden onze Mass and Balance. Hierna volgde een briefing samen met de instructeur waarbij we onze voorbereiding en de oefeningen in vlucht bespraken. We deden een walk around en trokken het vliegtuig buiten. Zittende in het vliegtuig en klaar om te vertrekken begon het plots heel hard te regenen en zelfs te hagelen, het zag er niet goed uit. We besloten dan maar om toch nog even af te wachten. Na een uur te hebben gewacht werden de weergoden ons goedgezind en brak het wolkendek in het westen helemaal open! We startten de motor en stegen op.

Taxiing for the first time!

Eenmaal in de lucht leerden we de primaire en secundaire effecten van de verschillende stuurbewegingen kennen. We leerden bochten maken en onze hoogte houden. De eerste les was dus vooral een eerste gewenning aan het vliegtuig. Na een uurtje te hebben gevlogen, landden we veilig terug in Antwerpen en wisselden van plaats. Nu was het aan Richard om zijn vliegkunsten te laten zien 😉

Wissel van de wacht

Ondertussen heb ik er ook al een tweede vlucht opzitten. Hier leerden we hoe je moet klimmen en dalen, ook de trim leerden we gebruiken. Het weer was zelfs zodanig goed dat ik al eens de landing tot een goed einde mocht proberen te brengen. Dit verliep verrassend vlot en als ik Richard mag geloven was het een ‘Schone landing’;-)

Haven van Antwerpen

Sowieso volgen er nog vele prachtige vluchten en ‘schone’ landingen, daar ben ik van overtuigd! Dat was het voor deze blog, volgende keer is het weer aan Michiel. Ook hij heeft er al zijn eerste vluchten opzitten, maar daar vertelt hij jullie graag zelf wat meer over in de volgende post!

Dus voor nu: Stay healthy, stay safe and stay tuned!

Groetjes Elias

PS: Aarzel zeker niet om te reageren en/of een vraag te stellen in de reacties! Wij horen graag jullie feedback 😉