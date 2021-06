Blog pilotenopleiding bij Skywings Flight Training – 5

Piloot worden is van velen een kinderdroom, maar deze waarmaken is een heel ander paar mouwen. In deze blog nemen wij, Michiel en Elias, jullie heel graag mee doorheen onze opleiding bij Skywings Flight Training in Antwerpen! Het beloven alvast de beste en mooiste jaren van ons leven te worden, dat staat vast! We zijn dan ook heel enthousiast deze met jullie te kunnen delen!

Beste lezers. Eind maart vertelde Elias jullie dat de eerste vlucht een feit was. Ook ikzelf vloog eind maart voor de eerste keer. Een kleine 2 maand, 14 vluchten, 17 uur, 56 take off’s en evenveel landingen later stond er een eerste mijlpaal op de planning. De eerste solo…

De eerste vluchten

En dan is dat moment daar. Voor de eerste keer de motor aanzetten, tegen luchtverkeersleiding praten, taxiën, alle instrumenten checken en dan de theorie omzetten in de praktijk. “Oscar Kilo November, cleared for take off runway two niner…”. De instructeur zet de take off power en de 160 pk’s doen de rest. Eenmaal buiten gecontroleerd gebied mocht ik voor de eerste keer een motorvliegtuig leren besturen. Waar we met zweefvliegtuigen altijd stijgen of dalen, moest ik nu voor de eerste keer als eerste oefening mijn hoogte leren houden. Iets wat toch moeilijker bleek dan gedacht. De eerste lessen waren vooral bedoeld om het vliegtuig te leren kennen. We vlogen rechtdoor, maakten bochten, gingen klimmen en daarna terug dalen. Eenmaal we alle basics onder controle hadden begonnen de uitgebreidere oefeningen.

In die 14 lessen voor onze solo worden we klaargestoomd om voor de eerste keer zelf een take off en een landing te doen, met andere woorden 1 circuit te vliegen. Na 8 lessen hebben we zo wat alle belangrijke zaken die je nodig hebt om een goed circuit te vliegen getraind. Waar we voordien 1 uur voor hadden is dat nu nog een minuut, met de gedachte dat een circuit 6 minuten duurt, van opstijgen tot landen. Het wordt dus intensiever, maar het is mooi om te zien hoe nu alle puzzelstukjes in elkaar vallen. In het circuit trainen we uiteraard ook gewone landingen, maar ook noodlandingen. Indien onze motor of de elektriciteit zou uitvallen moeten we het namelijk ook kunnen.

Bij Skywings hebben we geen vaste instructeur maar wel een vaste visie die ons aangeleerd wordt door de instructeurs. Vaak vlieg je 2-3 vluchten achter elkaar met dezelfde instructeur, om dan met een andere de volgende 2-3 vluchten te doen. Dit heeft als voordeel dat je instructeur kan zien hoe je evolueert op korte termijn, dit kan briefen via een online systeem waar de volgende instructeur kan zien wat de werkpunten zijn, die op zijn beurt met behulp van eigen ervaring de student met persoonlijke tips and tricks probeert verder te helpen. Dit maakt het inplannen van vluchten ook wat makkelijker voor mij en mijn collega’s.

Voor de mensen die het zich nog herinneren, heb ik de kans gekregen om bij Skywings te mogen werken. De eerste maart was mijn eerste werkdag. Omdat de school groter en groter wordt, was er behoefte aan 2 extra scholarship studenten. Glenn uit prom 7 en ikzelf uit prom 6 hadden het geluk om die schoolbeurs te bemachtigen. Wij staan vooral in voor het operationele aspect terwijl onze collega’s het werk achter de receptie opknappen.

Het deeltje dat ik voor mijn rekening neem is dus het verzorgen van de operaties op school. Ik zet de vliegtuigen buiten en maak ze klaar voor vertrek. Tussen vluchten door ontsmet ik deze langs de binnenkant en laat ik ze tanken indien nodig. Dit allemaal om eventuele vertragingen tegen te gaan. Vertragingen zullen altijd een zure appel zijn omdat wij vooral overdag mogen vliegen en niet ’s nachts. Onze vliegtuigen zijn vaak voor een hele dag ingepland en een vertraging van een uurtje zou er kunnen voor zorgen dat de laatste vlucht van de dag niet doorgaat. Mijn taak is om dit ten allen tijde te vermijden. Eens alle vliegtuigen de lucht in zijn, werk ik in close contact samen met mijn collega om de planning voor de volgende weken te maken. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. Ook de koffiemachines aanvullen en de briefing rooms, simulators, … proper houden behoort tot het takenpakket. Het valt goed te combineren met de studie zelf. Vaak doe ik nog een vluchtje na het werk, want na inspanning komt ontspanning 🙂

Sunset flight 30/04/2021

De eerste solo

En dan zie je in je agenda je instructievlucht met eerste solo verschijnen. Dat was toch wel een fijn momentje. Helaas werkte het weer hier in België niet echt mee. Door de felle wind en regen van de afgelopen weken zijn heel wat vluchten gecanceld, waaronder ook een aantal van mij. Maar na regen komt zonneschijn (toch een beetje). Na een uurtje circuit training, stapt de instructeur uit en weet je dat je alleen mag vertrekken. Omdat je na 19u ’s avonds geen trainingsvluchten meer mag doen en er toen net een zware bui over de luchthaven trok heb ik nog moeten opstarten in de regen, maar tegen dat ik opsteeg was de rust weder gekeerd. Ideaal weer, geen zuchtje wind en weinig verkeer zorgden ervoor dat ik alle tijd en rust had om mijn eerste solo af te werken. Een moment van blijdschap, euforie en super veel motivatie om te doen wat ik het liefst doe, vliegen!

Before…

Taxi out for first solo while giving way to the TUI coming back from Murcia

… After!

En traditiegewijs volgt er ook een doop. Ikzelf ben nog niet gedoopt geweest omdat ik op die moment de enigste student was aangezien alle andere vluchten niet door gingen. Daarom zal ik jullie de doop van mijn flightbuddy Simon Peeters tonen. Het flightbuddy-systeem is tevens een goed initiatief van Skywings. Als Simon vliegt, zit ik vanachter te observeren en andersom. 2 Vluchten in 1 klap! We leren veel van elkaar en zitten dus ook 2 keer zoveel in de Robin. Proficiat Simon!

De volgende stap is wat zelfvertrouwen opbouwen in het circuit. Er komen 4 lessen aan waar we telkens solo het circuit intrekken. Daarna komen er nog 2 lessen over emergencies en dan navigaties! Persoonlijk kijk ik enorm uit naar de navigaties. Op pad doorheen België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Op ontdekkingstocht naar verschillende vliegvelden doorheen onbekend luchtruim. De workload zal enkel maar meer worden, maar ik hou wel van uitdagingen! Ik heb er alleszins enorm veel zin in. Ik hoop jullie ook. De volgende blog zal Elias jullie alles vertellen over zijn traject en hopelijk hebben we dan al wat navigaties achter de rug.

Stay Tuned!

Groetjes Michiel 😉

PS: Aarzel zeker niet om te reageren en/of een vraag te stellen in de reacties! Wij horen graag jullie feedback 😉 Voor alle praktische informatie over de opleiding bij Skywings Flight Training, slechts één adres, onze gloednieuwe website! (klik hier)