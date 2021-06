Blog pilotenopleiding bij EuroPilot Center – 4

Reinert en Wessel zijn twee studenten bij EuroPilot Center in Antwerpen. Daar zijn ze in september 2020 gestart met hun opleiding tot lijnpiloot. In deze blog nemen ze jullie mee tijdens hun reis naar de rechterstoel in een cockpit. In deze eerste blogpost bijten zowel Reinert als Wessel meteen de spits af en introduceren ze zichzelf aan het grote publiek. Gedurende hun hele opleiding bij EuroPilot Center zullen ze in deze rubriek regelmatig verslag doen over hun opleiding.

Hoi hoi iedereen, Reinert hier! De vierde blogpost alweer, wat vliegt de tijd weer en ook ik heb niet stilgezeten afgelopen maanden. Van mijn eerste solo tot het behalen van mijn PPL-licentie, en dat allemaal op die korte tijd! Zoals Wessel in de vorige blog al aanhaalde heeft hij zijn eerste solo vlucht gedaan, ook ik heb deze met succes afgerond. Gewoonweg gaaf die eerste keer alleen de lucht in! Maar goed, na de eerste solo stond er weer een ander strak schema op de planning namelijk leren navigeren op basis van kaart (dead reckoning), radionavigatie en zelfs GPS.

Voorbereiding van de dead reckoning navigatie

Starten deden we uiteraard op de een beetje ouderwetse maar best efficiënte manier, de kaart. De voorbereiding zorgt voor het meeste werk, lijnen (tracks) tekenen van punt A tot punt B, de afstand van deze lijnen opmeten, wind mee in rekening brengen, tijd berekenen hoelang de vlucht zal duren om dan uiteindelijk in vlucht als alles goed gaat bij punt B te arriveren. Best een pittige opgave zo bleek in vlucht, en het houden van je hoogte en de juiste heading opsturen en tegelijkertijd buiten opzoek naar herkenningspunten die op de kaart te vinden zijn leek in het begin moeilijker dan eerst gedacht. Gelukkig baarde oefening kunst en ging dit al snel goed en vond ik dit ook een fijne manier van navigeren, de basis was gelegd.

Direct de volgende vlucht was een vlucht van Antwerpen naar Kortrijk gericht op het trainen op navigatie aan de hand van radionavigatie. Weer iets helemaal nieuw maar eens zo interessant! Nu gingen we geen visuele punten nemen als referentie maar plande we de route via VOR’s en NDB’s. dit zijn verschillende soorten stations op de grond die meerdere signalen uitzenden maar goed, ik zal het hier maar niet te technisch gaan houden zeker? Al deze stations hebben ook een bijhorende frequentie, aan de hand hiervan stellen we deze frequentie in het toestel in en krijgen we vervolgens op onze instrumenten te zien waar dit station zich bevindt ten opzichte van de neus van het toestel en dus via die richting aangeving kunnen we navigeren naar deze punten.

Volgende vlucht, oeff wat gaat het alweer snel. Navigatie aan de hand van de GPS en autopilot, ja zelfs onze Cessna heeft een autopilot functie, gaaf he! Dit keer een heen en retourtje naar en van de luchthaven van Oostende. Deze vlucht stond in het teken van het ‘managen’ van een vlucht, het vluchtplan in de GPS zetten en eens opgestegen ging de autopilot aan en vlogen we vanzelf richting Oostende, fuel, position en time-checks gebeurde en-route en voor de rest was het genieten van het mooie uitzicht. Eens in de nadering van de baan ging de autopilot uit en zette ik het toestel weer handmatig aan grond. Tijd voor de navigatie solo’s nu!

“Holding short to let pass the A330” @Oostende

Nu ik alle navigatie vluchten met instructeur goed doorlopen had was het tijd om mijn solo uren op te bouwen zodat ik mijn PPL-Skill test kon afleggen (praktijk examen van de PPL). Zo gezegd zo gedaan en al snel vloog ik eerst de CTR van Antwerpen rond op mijn eentje, later volgde Sint Truiden, Oostende, Spa en als helemaal laatste vlucht vloog ik van Antwerpen naar Oostende, naar Sint Truiden en weer naar Antwerpen, goed voor zo’n bijna vierhonderd kilometer en drie uur vliegplezier op mijzelf. Solo uren opgebouwd en zo goed als klaar voor het examen. Eerst nog een refresher van twee vluchten om alles wat we al gezien hadden in vorige vluchten terug op examenniveau te brengen en klaar was ik.

Tijd voor het examen nu, half juni en het is één van die bloedhete dagen als ik in de namiddag mijn examen heb, of het zweet op mijn voorhoofd van de warmte of van de stress was zal ik maar in het midden laten. Goed voorbereid dat ik ben heb ik alle documenten op orde en is de route zorgvuldig gepland. De examinator komt aan en samen bespreken we hoe het examen er zal uitzien, daarna lopen we samen naar het vliegtuig, starten de motor en weg zijn we. Beginnen doen we het examen met de circuits in Antwerpen waarbij de landingstechniek alsook een motorstoring en mijn reactie daarop beoordeeld wordt, vier landings maak ik en vervolgens vliegen we Antwerpen buiten en doe ik een navigatieoefening richting Oostende. Eens de examinator tevreden is met de navigatie volgt het zogenoemde airwork (stalls, steep turns en slow flight), eens dat allemaal goed verlopen is keren we terug naar Antwerpen en zet ik het toestel weer neer op runway 29 waarna ik de motor stil leg en de examinator mij feliciteert met het behalen van mijn PPL-Skill test, happy me!

Geslaagd, yes!

As we speak zijn we volop bezig met de voorbereiding voor ons vertrek van twee maanden naar California om daar onze skills helemaal op punt te stellen en volop uren te maken. Persoonlijk het mooiste stuk van de opleiding denk ik, ik kijk er naar uit! Voor nu laat ik het hier weer bij en wellicht zal een volgende update volgen vanuit het warme California, ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben en tot snel!

Groeten Reinert