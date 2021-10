Transavia kijkt opnieuw naar Brussel voor nieuwe basis

Transavia bekijkt of het een nieuwe basis gaat openen op Brussels Airport. Dat zei de CEO in een interview met Het Financieele Dagblad. Het is niet de eerste keer dat de Nederlanders een basis in Brussel willen openen, in 2019 kondigde Transavia al dergelijke plannen aan, maar door de coronacrisis werden die plannen tijdelijk in de koelkast gestopt.

Moest de coronacrisis niet hebben plaatsgevonden dan was Transavia in maart 2020 met een basis op Brussels Airport gestart. De vakantievlieger van Air France-KLM had negen routes aangekondigd vanuit Brussel naar verschillende bestemmingen rondom het Middellandse Zeegebied. Door corona werden die plannen echter met een jaar uitgesteld om nadien zelfs van de tafel te verdwijnen. Nu kijkt Transavia opnieuw richting Brussel.

In een interview met Het Financieele Dagblad zegt CEO Marcel de Nooijer dat er opnieuw plannen zijn om in Brussel een basis te openen om zo de komende jaren verder te kunnen groeien ondanks de problemen met de geplande opening van Lelystad airport. Die luchthaven moet de luchthaven van Schiphol ontlasten, zeker voor vluchten die geen toegevoegde waarde brengen aan de hub-functie van Schiphol. De opening is al enkele malen uitgesteld door allerlei bureaucratische problemen.