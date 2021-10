Laatste dag voor Alitalia

Vandaag voert Alitalia na een luchtvaartgeschiedenis van 74 jaar haar laatste vluchten uit. De failliete maatschappij wordt opgedoekt en vanaf morgen neemt het nieuw gevormde ITA een deel van de vluchten over.

Vanavond landt op de luchthaven van Rome FCO de allerlaatste vlucht van Alitalia. Het gaat om een binnenlandse vlucht van Cagliari naar Rome met een voorziene landingstijd van 23:10 in Rome. De 74-jarige maatschappij wordt na decennialange financiële verliezen opgedoekt en moet vanaf morgen plaatsmaken voor het nieuwe ITA.

De nieuwe nationale luchtvaartmaatschappij, die (voorlopig) onder de naam Italia Trasporti Aereo zal opereren, is volledig in handen van de Italiaanse overheid. ITA neemt een groot deel van de slots over van Alitalia in Rome en Milaan Linate en zal initieel 44 bestemmingen overnemen met 52 vliegtuigen om tegen 2025 te groeien naar 105 vliegtuigen, waarvan 23 langeafstandstoestellen, en 74 bestemmingen. Er zal in het begin plaats zijn voor zo’n 2.800 personeelsleden, een groot contrast met de 11.000 personeelsleden van Alitalia.

ITA gaat dus van start met een sterk gereduceerde vloot die zal bestaan uit 7 langeafstandstoestellen en 45 korte-en middellangeafstandstoestellen. Om de vloot verder te doen groeien heeft ITA al akkoorden met Airbus en Air Lease Corporation voor een mogelijke mix van A320neo’s, A321neo’s, A330neo’s, A350’s en A220,’s

Binnen Italië zal ITA 17 steden bedienen. Binnen Europa, Noord-Afrika en Israël gaat het tegen volgende zomer om verbindingen naar 27 steden. Het langeafstandsnetwerk zal bestaan uit 7 bestemmingen waarbij er vanaf de start zal gevlogen worden naar New York en Tokio Haneda. Boston, Buenos Aires, Sao Paulo en Miami gaan in maart 2022 van start. Los Angeles pas vanaf juli 2022.