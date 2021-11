Blog pilotenopleiding bij Skywings Flight Training – 6

Piloot worden is van velen een kinderdroom, maar deze waarmaken is een heel ander paar mouwen. In deze blog nemen wij, Michiel en Elias, jullie heel graag mee doorheen onze opleiding bij Skywings Flight Training in Antwerpen! Het beloven alvast de beste en mooiste jaren van ons leven te worden, dat staat vast! We zijn dan ook heel enthousiast deze met jullie te kunnen delen!

Goedemorgen, middag, avond iedereen! Na een welverdiende zomerbreak zijn we er terug met onze blog! Er is ondertussen heel wat gebeurd en daar vertel ik jullie nu graag wat meer over, let’s get started!

De Navigaties

Zoals Michiel al vertelde, vlogen we in mei onze eerste solovlucht. Ondertussen is het daar niet bij gebleven en zitten we reeds aan 10u Pilot in Command. De volgende stap op onze weg richting Private Pilot License (PPL) zijn de navigaties. Hierbij vliegen we eerst samen met instructeur en later ook alleen doorheen België en onze buurlanden. Voorafgaand aan zo’n navigatievlucht dien je toch het één en ander voor te bereiden. Zo moet je voor een vlucht van bijvoorbeeld Antwerpen naar Midden-Zeeland (EHMZ), in Nederland, het volgende doen:

Eerst stippel ik aan de hand van ForeFlight (een app waarmee je je vlucht digitaal kunt plannen) een route uit. Hierbij zorg je dat je route kan gevlogen worden binnen een bepaald tijdslot. Voor EHMZ kreeg ik 2u de tijd om heen en terug te vliegen.

Eenmaal ik een goede route heb gevonden, teken ik deze uit op mijn vliegkaart. (Zie foto)

De route naar EHMZ bestond uit 4 legs. (4 lijnstukken op de kaart) Voor iedere leg meet ik de werkelijke afstand en bereken aan de hand van mijn snelheid en deze afstand, hoelang ik over dat stuk zal vliegen.

Daarna meet ik uit welke koers/richting ik moet aanhouden. Het Noorden is hierbij 360°/0°, het Oosten is 090°, Zuid is 180° enz. Op je kompas in het vliegtuig kun je dit dan aflezen.

Ook bekijk je wat de minimum hoogte is dat je kan vliegen tijdens je leg. Je bekijkt dus wat het hoogste punt in de omgeving is en zorgt dat je er minstens 1000ft/300m boven vliegt.

Al deze info noteer ik dan naast mijn leg in een soort van huisje, “Doghouse” genoemd. Zodat ik tijdens de vlucht deze info altijd bij de hand heb.

Tot slot bekijk ik ook welke frequenties voor de communicatie ik allemaal nodig heb, door welke airspaces ik allemaal vlieg en bereken ik de nodige hoeveelheid brandstof voor de vlucht. Deze noteer ik op een apart blad (Navlog genoemd) samen met nog eens de info die ook op de kaart te vinden is. Zo heb je alles mooi samengevat op 1 blaadje papier dat je gemakkelijk in het vliegtuig kunt raadplegen.

Net voor mijn vlucht bekijk ik nog de windrichting en windsnelheid. Om dan eventuele correcties te maken op basis van deze gegevens.

Amai, dat is een hele boterham! Ik weet het, maar na al het voorafgaande kun je zeker en vast met een gerust hart vertrekken! Doe je deze voorbereiding zorgvuldig en neem je hier je tijd voor, dan zal de vlucht des te veiliger en relaxter verlopen. Het is dus echt iets waar je best de nodige aandacht aan besteedt!

Routing EBAW – EHMZ

Navlog EBAW-EBOS-EBKT-EBAW

PPL Examen

En dan, na 55 uur vliegen, 125 landings en takeoffs, was het dan eindelijk zover! Ik was klaar om mijn PPL – examen af te leggen! Een examen waarbij je 2 uur het beste van jezelf geeft en laat zien dat je het vliegtuig vanbinnen en vanbuiten kent en beheerst. Alle oefeningen die we het afgelopen jaar hebben geoefend, passeerden nu binnen deze 2 uur nog eens de revue. Van Steep turns en Stalls naar Emergency landings en Radionavigatie, circuits etc.

Na een vermoeiende maar vooral plezante vlucht, landde ik veilig en wel terug op de luchthaven van Antwerpen. Ik had er een goed gevoel aan overgehouden maar moest nu natuurlijk nog de uitslag afwachten. Tijdens het taxiën naar Skywings was ik zo blij toen mijn examinator zei: “Dat heb je heel mooi gedaan Elias! Proficiat!” Het was een echte opluchting en een fantastisch gevoel om die woorden te horen! Ik liep de hele avond nog rond met een grote smile op mijn gezicht 🙂 En hij werd nog groter toen ik eindelijk mijn 2de streep mocht “opspelden”!

Veilig terug op EBAW

Zo blij met mijn 2de streep!!!

Samen met Mario (examinator)

Nu op naar de derde en laatste streep zou ik zo zeggen! Vanaf nu duiken we terug de boeken in, want in maart staan de eerste examens alweer gepland. Maar we blijven ondertussen zeker niet stilzitten wat het vliegen betreft! Tussen het studeren door zal er ook nog gevlogen worden want je moet je skills natuurlijk up to date houden!

Zo, dat was het alweer voor deze blog. Ik hoop jullie allemaal over enkele maanden terug te zien! Michiel vertelt jullie in een volgende blog graag wat meer over zijn ervaringen tijdens het examen en het gecombineerd vliegen en studeren.

Tot de volgende!

Groetjes Elias

PS: Aarzel zeker niet om te reageren en/of een vraag te stellen in de reacties! Wij horen graag jullie feedback 😉 Voor alle praktische informatie over de opleiding bij Skywings Flight Training, slechts één adres, onze gloednieuwe website! (klik hier)