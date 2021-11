THAI herstart morgen vluchten naar Brussel

Vanaf morgen keert THAI Airways terug naar Brussels Airport. De vluchten werden in de lente van 2020 stopgezet omdat Thailand volledig gesloten was voor toeristen, maar nu het land is heropend keert de maatschappij terug naar Brussel.

Morgenavond om 19:30 landt er opnieuw een A350-900 van THAI Airways op Brussels Airport. Na een lange onderbreking herstart de maatschappij haar vluchten tussen Bangkok en Brussel. Initieel gaat het om twee vluchten per week.

Op woensdag en vrijdag zal er met een dagvlucht gevlogen worden tussen Bangkok (12:30) en Brussel (19:30). Het toestel blijft in Brussel overnachten om dan de volgende dag op donderdag en zaterdag vanuit Brussel (15:30) terug te vliegen naar Bangkok (08:35 +1). De vluchtnummers TG934 en TG935 zijn ongewijzigd gebleven, enkel het tijdschema is dus veranderd.