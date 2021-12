Transavia strijkt neer op Brussels Airport

Vandaag heeft Brussels Airport er een nieuwe luchtvaartmaatschappij bij: Transavia. De Nederlanders openen de komende maanden verschillende populaire lijnen en gaan vandaag al van start met een verbinding naar het Oostenrijkse Innsbruck. In de zomer wordt er een vliegtuig gebaseerd op de Brusselse luchthaven.

Vandaag is vanop Brussels Airport de eerste vlucht van Transavia vertrokken richting Innsbruck. De Nederlanders openen deze verbinding vanaf Brussel voor de skiliefhebbers. Het is de enige maatschappij die Innsbruck rechtstreeks aanbiedt vanuit Brussel. TUI fly biedt vluchten naar Innsbruck aan vanuit Antwerpen.

Deze zomer zal Transavia een B737 op Brussels Airport stationeren en daarmee tot 16 vluchten per week gaan uitvoeren naar vier populaire zuiderse bestemmingen. Het gaat om Alicante, Ibiza, Faro en Heraklion. Oorspronkelijk moest de maatschappij al in de zomer van 2020 naar Brussel zijn gekomen om te gaan vliegen op negen bestemmingen, maar door de coronacrisis werden die plannen even in die diepvries gestoken.