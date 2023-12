Transavia ontvangt eerste A321neo

Transavia heeft vandaag haar eerste A321neo in ontvangst genomen. De komende zeven jaar worden alle B737’s van de maatschappij vervangen door Airbussen.

Met de eerste A321neo is de vlootvernieuwing van Transavia Nederland van start gegaan. De komende zeven jaar zullen alle B737’s vervangen worden door A320 en A321. Ook Transavia Frankrijk en KLM zelf zullen hun vloot ermee vernieuwen.

Aan boord zal er plaats zijn voor 232 passagiers. In de B737 zijn dat er maar 189. Om het toestel vlot in een volledige Boeing-vloot in te zetten zal de maatschappij de eerstkomende tijd het aantal passagiers bij de A321 limiteren tot 189 passagiers, zodat er in geval van wijzigingen geen passagiers hoeven achter te blijven.