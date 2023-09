Transavia breidt verder uit in Brussel met derde vliegtuig

Transavia bouwt volgende zomer haar aanbod vanaf Brussels Airport verder uit. Er komt een derde gebaseerd vliegtuig waarmee er nieuwe bestemmingen zullen worden aangeboden.

Na een eerste in Brussel gebaseerd toestel in de zomer van 2022 en een tweede toestel afgelopen zomer gaat Transavia volgende zomer voor een basis van drie toestellen in Brussel. Daarmee gaat de maatschappij drie nieuwe bestemmingen aanbieden. Er komen vluchten bij naar Bari ( 3 per week), Marrakech (3 per week) en Thessaloniki (2 per week). De frequentie van enkele reeds bestaande bestemmingen zal verder worden opgevoerd.

Transavia maakt hiermee de intentie duidelijk dat ze naar België is gekomen voor de lange termijn. “We bouwen gestaan aan ons routenetwerk, ook door het opvoeren van onze frequentie,” klinkt het bij Transavia. “Daarmee voldoen we aan de behoefte van de consument in België. We zijn ook van plan verder te groeien op Brussel.”

Vanuit Brussel vliegt Transavia dit jaar al naar Tenerife, Faro, Sevilla, Malaga, Alicante, Ibiza, Zakynthos en Heraklion. In de winter wordt er ook gevlogen naar Innsbruck en Salzburg.