Transavia breidt winterprogramma vanuit Brussel uit

Ook komende winter gaat Transavia haar vluchtprogramma vanuit Brussel verder uitbreiden. Verschillende bestemmingen die deze zomer al aan het netwerk worden toegevoegd, zullen in de winter in het aanbod blijven zitten.

Omdat Transavia dit zomerseizoen een derde B737 in Brussel baseert kan ze het routenetwerk verder uitbreiden. Zowel Bari, Marrakech en Thessaloniki worden als bestemming toegevoegd. Komend winterseizoen wil Transavia de nieuwe bestemmingen ook blijven aanbieden. Daarbovenop voegt ze ook Gran Canaria toe aan het winteraanbod.

Transavia is enkele jaren geleden in Brussel gestart met het baseren van één B737-800. Sindsdien wordt er elke zomer een toestel toegevoegd en breidt ze ook het winteraanbod voorzichtig verder uit. Ook de komende jaren wil de maatschappij in Brussel blijven uitbreiden.