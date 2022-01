Lufthansa en MSC geïnteresseerd in meerderheidsbelang in ITA

Lufthansa en rederij Mediterranean Shipping Company, beter bekend onder de afkorting MSC, zijn geïnteresseerd in een meederheidsbelang in ITA Airways. Dat meldde de Italiaanse opvolger van Alitalia zelf in een persbericht maandag (24 januari). De beide partijen hebben aan ITA een periode van 90 dagen gevraagd waarin ze exclusief aan een voorstel mogen werken.

ITA’s uitvoerend voorzitter, Alfredo Altavilla, had eerder al gezegd dat ITA (voluit Italia Trasporto Aereo) op zichzelf te klein is om te overleven en daarom op zoek was naar een partner die een deel van de luchtvaartmaatschappij wil kopen. Zowel IAG (International Airlines Group), Lufthansa en Air France-KLM hadden in het verleden al interesse getoond. De Duitsers komen nu, samen met MSC, als eerste naar voren met een concreet bod.

De Italiaanse overheid zal op 31 januari beslissen of ze exclusieve onderhandelingen willen opstarten met de beide partijen. Tegelijkertijd zullen MSC en Lufthansa de luchtvaartmaatschappij’s financiële gegevens onder de loep nemen en op hun beurt beslissen of ze verder willen gaan. ITA is naar eigen zeggen “tevreden over het werk dat de voorbije maanden gedaan werd om het bedrijf interessant te maken voor partners met een international reputatie in het vervoer van vracht en passagiers”.

MSC is sinds het vorig jaar Maersk inhaalde de grootste vrachrederij ter wereld en is ook actief in de toeristische sector met haar merk MSC Cruises. De groep zou het grootste deel van de inspanningen leveren en samenwerken met de Italiaanse overheid, terwijl Lufthansa vooral als industriële partner zou optreden in de constructie. MSC’s concurrenten Maersk en CMA CGM zijn al langer actief in de luchtvaart, de laatste gebruikt hiervoor vier Airbus A330’s van Air Belgium.