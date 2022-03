Finnair herstart Japan met 13-uur vluchten naar Tokio

Finnair gaat volgende week opnieuw vliegen naar Tokio. De maatschappij zag door de sluiting van het Russische luchtruim alle vluchten naar China, Japan en Zuid-Korea geannuleerd. Omdat Japan één van de belangrijkste markten is voor Finnair gaat de maatschappij toch vluchten aanbieden naar Tokio, maar met een grote omweg.

Voor Finnair, dat zich door de noordelijke geografische ligging in de markt zet als de snelste manier om van Europa richting Azië te reizen, is Japan een zeer belangrijke markt. In normale tijden vliegt de maatschappij in het zomerseizoen alleen al in Japan naar Sapporo, Tokio Narita, Tokio Haneda, Nagoya, Osaka en Fukuoka. Door de Japanse inreisbeperkingen is het aanbod momenteel beperkt, maar Finnair wil Japan desondanks de sluiting van het Russische luchtruim toch blijven aanbieden.

Dat zullen de Finnen wel met een serieuze omweg moeten doen. De normale bloktijd voor de vlucht van Helsinki naar Tokio Narita bedraagt 9 uur en 30 minuten. Nu schatten de Finnen de vluchttijd op 13 uur, wat dus een omweg van zo’n drie uur en half betekent. De Finnair-vlucht zal wellicht Europa nu verlaten via de Baltische staten en Polen om zo langs het zuiden van Oekraïne te vliegen en zo koers te zetten richting het oosten.

De maatschappij zal Tokio vier keer per week aanbieden en zal vanuit Helsinki ook blijven vliegen op Bangkok, Delhi, Phuket en Singapore.