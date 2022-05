BRUpilot – Landen naast een vulkaan

Het is een mooie lenteavond met de zon in de rug wanneer aan de horizon de contouren van de hoogste vulkaan van Europa opduikt. Het enige herkenningspunt dat zegt dat we bijna Sicilië hebben bereikt, want de rest van het land is door een mistlaagje niet duidelijk te zien. De Etna, die behoort tot de meest actieve vulkanen op aarde, is een stratovulkaan en heeft dan ook de typische vorm die we associëren met een vulkaan. En er is vandaag van ver zelfs wat activiteit te zien: een rookpluim.

We zijn onderweg naar Catania, samen met Palermo één van de twee grote luchthavens van het eiland. De luchthaven van Catania ligt bijna letterlijk aan de voet van de Etna en bij de nadering en landing vlieg je eigenlijk best wel dicht bij de vulkaan. Bij uitbarstingen kan het daarom gebeuren dat de luchthaven volledig gesloten wordt, al blijven die gebeurtenissen vrij beperkt. De vulkaan mag dan wel heel vaak actief zijn, uitbarstingen die het vliegverkeer echt verstoren zijn gelukkig eerder beperkt.

Navigatiekaart voor landing op baan 08 in Catania.

Foto door: BRUpilot

Op een hoogte van zo’n 6.000 voet vliegen we richting de Etna alvorens naar rechts te draaien en verder te mogen dalen om te landen op landingsbaan 08 in Catania. Het zicht is echt schitterend en hoewel er geen lava te zien is, is het echt indrukwekkend: je landt letterlijk naast een zichtbare actieve vulkaan, fantastisch.

Foto door: BRUpilot

Foto door: BRUpilot

Wanneer we terug opstijgen is de zon al onder en klimmen we via de oostkant van de berg over de zee richting het noorden. Wanneer we hoog genoeg zijn, zien we de vulkaan lava in een krachtige straal (of eerder straaltje?) naar boven spuwen. Aan de bovenkant zijn, nu het donker is en we aan de juiste kant van de berg vliegen, lavastromen te zien.

Foto door: BRUpilot

Foto door: BRUpilot

Het is een eerste keer voor mij om een vulkaan live aan het werk te zien en hoewel de activiteit beperkt is, is het hele gebeuren toch fenomenaal.

Onze route richting het noorden brengt ons even later boven een andere bekende Italiaanse vulkaan: de Stromboli. Maar helaas, vanuit de lucht niets te merken dat we opnieuw een continu actieve vulkaan overvliegen. Misschien eentje voor volgende keer?