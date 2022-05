Brussels Airport investeert 70 miljoen euro in herontwikkeling Brucargo

Brussels Airport gaat 70 miljoen euro investeren in de bouw van drie moderne nieuwe gebouwen in het centrale gedeelte van Brucargo. De herontwikkeling van dit gedeelte cargozone was normaal voorzien tussen 2025 en 2030. Door de uitstekende vrachtcijfers de voorbije twee jaar investeert de luchthaven nu fors in de uitbreiding en vernieuwing van de vrachtinfrastructuur.

Met 843.000 ton afgehandelde vracht in 2021, een stijging van 30 procent ten opzichte van 2020, doen de vrachtactiviteiten op Brussels Airport het uitstekend. De voorbije jaren werd er al fors geïnvesteerd in de vrachtafhandelingfaciliteiten op Brussels Airport met de komst van Brucargo West, het Animal Care and Inspection Centre en een nieuw gebouw voor Swissport Cargo.

Met de komst van drie nieuwe gebouwen in de tweedelijnsvrachtafhandeling zullen er vanaf volgende week acht reeds bestaande gebouwen worden afgebroken. De werken zouden dan eind 2023 van start kunnen gaan om dan begin 2025 afgerond te zijn.