Lufthansa introduceert wintervluchten naar Rovaniemi, de woonplaats van de Kerstman

Lufthansa biedt deze winter een unieke kans voor reizigers die altijd al de Kerstman in zijn “officiële” woonplaats wilden bezoeken. Vanaf 30 november 2024 zal de luchtvaartmaatschappij voor het eerst twee keer per week non-stop vluchten uitvoeren van Frankfurt naar Rovaniemi, de hoofdstad van Lapland in het noorden van Finland, en dit voor de basisprijs van 516 euro.

Rovaniemi, gelegen op de poolcirkel en omgeven door ongerepte natuur, is een ideaal startpunt voor het verkennen van adembenemende natuurverschijnselen zoals het noorderlicht en spectaculaire langlaufresorts. Deze toevoeging aan het routenetwerk van Lufthansa versterkt de positie van de luchtvaartmaatschappij in Finland. Naast Helsinki, Oulu, Kittilä, Ivalo en Kuusamo, is Rovaniemi de zesde Finse bestemming van de Duitse flag carrier.

Vluchtschema Frankfurt – Rovaniemi vanaf 30 november 2024, wekelijks op woensdag en zaterdag

Vluchtnummer uur vertrek Uur aankomst LH852 Frankfurt – 0850 Rovaniemi – 1250 LH853 Rovaniemi – 1350 Frankfurt – 1550

Naast de nieuwe route naar Rovaniemi, breidt Lufthansa haar winterdienstregeling nog verder uit. De luchtvaartmaatschappij zal ook van Frankfurt naar Chișinău, de hoofdstad van de Republiek Moldavië vliegen.

Bovendien kan Nantes (Frankrijk), dat eerder in de zomer werd toegevoegd, nu ook in de winter vanuit München worden bereikt.