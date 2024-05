British Airways lanceert rechtstreekse wintervluchten naar Tromsø

Vanaf 1 december 2024 zal British Airways haar eerste vlucht naar Tromsø in Noorwegen, uitvoeren. Deze stad is daarmee de meest noordelijke bestemming van de luchtvaartmaatschappij wereldwijd.

Tromsø staat bekend als één van de beste plekken ter wereld om het noorderlicht te spotten. Met gemiddelde wintertemperaturen van 0°C tot -5°C biedt de stad volop mogelijkheden voor winteractiviteiten zoals skiën, bergbeklimmen en het spotten van walvissen.

Naast de natuurlijke wonderen, is Tromsø ook een populaire bestemming voor liefhebbers van kerstmarkten. De meest pittoreske markt en de kerstboom van de stad zijn te vinden op het Stortorget, het centrale plein Van de stad.

“Degenen die het noorderlicht in het VK hebben gemist, hoeven zich geen zorgen te maken! We zijn verheugd om Tromsø aan ons routenetwerk toe te voegen. Het is een groeiende wintermarkt dankzij de vele koud-weer activiteiten, en wij zullen de enige premium luchtvaartmaatschappij zijn die daar vanuit het VK opereert. We hebben het vluchtschema geoptimaliseerd voor drie- en vier-nachttrips, die perfect zijn voor een bestemming als deze.” Aldus Neil Chernoff, Chief Planning and Strategy Officer van British Airways.

Retourvluchten zijn nu beschikbaar vanaf 183 euro en zullen twee keer per week worden uitgevoerd tot 27 maart 2025 met een Airbus A320-Neo. Klanten kunnen ski- of snowboarduitrusting meenemen als onderdeel van hun ingecheckte bagage, mits de tas binnen de afmetingen 190 x 75 x 65 cm blijft.