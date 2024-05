Nieuwe luchthaven voor Lissabon

Lissabon krijgt een binnen tien jaar een gloednieuwe luchthaven. Die is broodnodig aangezien de huidige luchthaven, die in het midden van de stad ligt, kampt met capaciteitsproblemen.

De nieuwe luchthaven komt aan de overkant van de rivier de Taag, dicht bij de Vasco Da Gama brug die het autoverkeer van de oostzijde van de Taag naar Lissabon brengt. De nieuwe luchthaven zal gebouwd worden op een reeds bestaand militair vliegveld. Binnen tien jaar, tegen 2034, zou de nieuwe luchthaven moeten opengaan.

In tussentijd zal de huidige luchthaven van Lissabon wel worden uitgebreid. Momenteel is die luchthaven gelimiteerd op 38 bewegingen per uur (zowel opstijgen als landingen) en dat aantal zou op nog onbekende manieren moeten worden opgetrokken naar een 50-tal bewegingen per uur.