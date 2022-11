Transavia van start met winterprogramma vanuit Brussel

Transavia, dat afgelopen zomerseizoen voor het nieuwe vluchtschema vanuit België een toestel in Brussel stationeerde, vliegt ook in de winter verder naar drie bestemmingen. Voor volgende zomer zijn er geen veranderingen in het aanbod en breidt de maatschappij voorlopig niet verder uit.

Met een in Brussel gestationeerde B737-800 startte Transavia eind juni haar zomerprogramma vanuit België op met vluchten naar Alicante, Ibiza, Heraklion en Faro. Vorige winter werden er al vluchten aangeboden naar Innsbruck in combinatie met Amsterdam. Nu het zomerseizoen voorbij is, is Transavia vandaag van start gegaan met haar winterprogramma, dat extra bestemmingen bijkrijgt.

Zo zal er de hele winter vier tot vijf keer per week vanuit Brussel naar Alicante worden gevlogen. Ook komt er een nieuwe route bij naar Tenerife die vandaag van start is gegaan met drie wekelijkse vluchten. Voorts vliegt Transavia vanaf 21 december tot midden april naar Innsbruck en Salzburg met twee vluchten per week.

Nog tot het einde van de herfstvakantie vliegt Transavia ook nog op de zomerroutes naar Faro en Heraklion. Het vluchtschema voor volgende zomer staat al online, maar Transavia breidt het aantal bestemmingen niet uit. Nieuwe bestemming Tenerife zal enkel in het winterseizoen worden aangedaan.