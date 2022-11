Emirates vanaf januari opnieuw twee keer per dag naar Brussel

In januari zal Emirates opnieuw twee keer per dag gaan vliegen naar Brussel. Dat maakte de maatschappij vandaag bekend. In de praktijk komen er twee vluchten per week bij.

Voor de coronacrisis vloog Emirates twee keer per dag naar Brussel en vanaf januari herstelt Emirates die frequentie volledig. Momenteel vliegt Emirates op de meeste dagen ook al twee keer per dag naar Brussel, goed voor in totaal twaalf vluchten per week. Vanaf januari worden dat er opnieuw veertien.

De vluchten zullen nog steeds met een B777-300 worden uitgevoerd.