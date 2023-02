Emirates-vlucht naar Brussel maakt tussenlanding in Erbil

Vlucht EK181 van Dubai naar Brussel heeft deze namiddag een onverwachte landing moeten maken in Erbil, Irak. Het zou gaan om een medisch noodgeval.

Emirates-vlucht EK181 was onderweg naar Brussel toen de bemanning van de B777-300 een ongeplande landing naar de luchthaven van Erbil moesten uitvoeren. Wellicht gaat het om een medisch noodgeval want anderhalf uur later steeg de Boeing opnieuw op richting Brussel.

Drie kwartier geleden landde het toestel in Brussel met bijna twee uur vertraging. De terugvlucht werd uitgesteld naar 21:45 in plaats van 20:20.