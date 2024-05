Emirates maakt eerste A350-bestemmingen bekend

In september zal Emirates de eerte A350’s inzetten op haar netwerk. De maatschappij heeft negen bestemmingen bekendgemaakt waarop ze het nieuwe toestel als eerste zal inzetten.

De komende 10 maanden verwacht Emirates 10 nieuwe A350’s in gebruik nemen. Die toestellen zullen geconfigureerd zijn in de drie traditionele klassen (business, premium economy en economy) zonder first class.

De toestellen zullen geleidelijk aan worden ingezet op volgende bestemmingen: Bahrein, Koeweit, Muscat, Mumbai, Ahmedabad, Colombo, Lyon, Bologna en Edinburgh.

In totaal heeft Emirates 65 A350-900’s besteld.