Emirates start als één van weinigen verbinding naar Madagaskar

Vanaf september opent Emirates een verbinding naar Madagaskar. Daarmee wordt ze één van de weinige maatschappijen die een verbinding heeft met het land. Behalve vanuit Parijs zijn er vanuit Europa geen rechtstreekse verbindingen met Antananarivo.

Vanaf 3 september gaat Emirates vier keer per week vliegen tussen Dubai en Antananarivo. Het gaat niet om rechtstreekse vluchten, want er wordt een tussenstop gemaakt in de Seychellen. De vluchten zullen worden uitgevoerd door een B777-300.

De voormalige Franse kolonie heeft maar weinig internationale verbindingen. Vanuit Europa vliegt enkel Parijs momenteel rechtstreeks naar Antananarivo. Corsair vliegt ook nog vanuit Parijs naar Madagaskar maar doet dat met een tussenstop in Saint-Dénis. Turkish Airlines heeft een verbinding via Mauritius. Andere luchtvaartmaatschappijen met internationale verbindingen naar Madagaskar zijn beperkt tot Air Austral, Air Mauritius, Airlink, Ethiopian en Kenya Airways.