Schiphol investeert 6 miljard euro om luchthaven te verbeteren

De komende vijf jaar gaat Schiphol 6 miljard euro investeren om de luchthaveninfrastructuur te verbeteren. Daarmee komt ze met het grootste investeringsplan ooit. De luchthaven wil de algemene tevredenheid van de reizigers opkrikken, want die ligt niet op het gewenste niveau.

In de periode 2024-2029 wil de luchthaven van Schiphol 6 miljard euro investeren om de infrastructuur op de luchthaven op verschillende niveaus te verbeteren. Belangrijke delen van de luchthaveninfrastructuur – waaronder pier C, de bagagekelder, klimaatinstallaties, roltrappen, vliegtuigopstelplaatsen en taxibanen – zijn toe aan groot onderhoud of vernieuwing. Pier A wordt voltooid en nieuwbouwprojecten zoals de nieuwe bagagekelder gaan van start.

Het aantal passagiers op Schiphol stijgt intussen weer, maar ligt nog steeds op een lager niveau van voor 2020. Het eerste halfjaar van 2024 kon de luchthaven rekenen op 9 procent meer passagiers richting 36,1 miljoen. Het aantal vliegbewegingen nam toe met 12 procent. Het verwachte aantal vluchten voor het hele jaar ligt tussen de 470.000 en 473.000. Een verdere toename van het aantal passagiers wordt verwacht doordat het gemiddeld aantal passagiers per vliegtuig zal blijven stijgen.