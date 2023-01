De B737 MAX vliegt weer in China

De B737 MAX vliegt sinds vandaag terug in China. Het type stond bijna vier jaar aan de grond sinds de fatale ongevallen bij Lion Air en Ethiopian.

Voor het eerst in bijna vier jaar vliegt er opnieuw een B737 MAX binnen China. Vanmorgen steeg een MAX van China Southern op van Guangzhou naar Zhengzhou. Hoewel sommige landen sinds eind 2020 opnieuw met het toestel vliegen, hield China het type langer aan de grond.

Oorzaken waren de handelsdisputen met de VS en de coronacrisis die het aantal binnenlandse vluchten in China deed kelderen. Buitenlandse maatschappijen vliegen al sinds oktober met de MAX naar China, maar voor een binnenlandse vlucht was het dus wachten tot op vandaag.