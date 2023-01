Voor komend zomerseizoen voegt Ryanair vijf nieuwe bestemmingen toe aan het netwerk in Charleroi. Tegenover vorig jaar wordt er één vliegtuig extra gebaseerd.

De nieuwe bestemmingen die Ryanair vanuit Charleroi lanceert zijn Cluj en Iasi in Roemenië, Asturias in Spanje, Lodz in Polen en Nantes in Frankrijk. In totaal zal er vanuit Charleroi met 16 vliegtuigen worden gevlogen deze zomer.

Ryanair zal dit zomerseizoen vanuit Charleroi en Zaventem in totaal 121 routes aanbieden.