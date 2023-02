Eerste geautomatiseerde verkooppunt opent op Brussels Airport

Op basis van hun ervaring hebben Lagardère Travel Retail Belgium en Atos de handen in mekaar geslagen om een volledig geautomatiseerd verkooppunt te ontwikkelen op Brussels Airport. Aan de passagiers die via Pier A op Brussels Airport reizen wordt een unieke en originele winkelervaring aangeboden.

Dit nieuwe technologisch concept, gebaseerd op het gebruik van intelligent meubilair enerzijds en 3D camera’s (Lidar) anderzijds, maakt het automatisch herkennen van de door de passagiers geselecteerde producten mogelijk.

Na het scannen van de instapkaart, kunnen passagiers het verkooppunt betreden. Ze selecteren er hun favoriete producten. Deze worden in een virtuele winkelmand samengevoegd op het moment dat zij de betaalterminal passeren. De passagiers kunnen dan de inhoud van hun winkelmandje controleren en de betaling met hun bankkaart afronden alvorens ze het verkooppunt verlaten met hun aankopen.

Na een testfase van enkele weken, biedt dit verkooppunt « Quick N’ Easy », nu de passagiers van Brussels Airport een uitgelezen selectie Belgische bieren en chocolade aan.

“ Het is voor Lagardère Travel Retail steeds van het grootste belang geweest om uitermate technologisch innoverend te zijn binnen haar kernactiviteiten. Mede dankzij de steun van Brussels Airport Company, de technologische kennis van Atos en onze ervaring als retailer, zijn wij er in geslaagd om in een recordtempo dit nieuwe concept te ontwikkelen. De passagiers van Terminal A zullen aangenaam verrast zijn door het eenvoudig gebruik en de nooit eerder geziene winkelervaring van dit concept. Dit nieuwe geautomatiseerde verkooppunt op de luchthaven bevestigt de rol van Lagardère Travel Retail als trendsetter in haar branche.” zegt Nicolas Van Brandt, CEO Lagardère Travel Retail Belgium.

“Op Brussels Airport zijn we altijd op zoek naar mogelijkheden om de passagierservaring nog beter te maken door snelle contactloze alternatieven aan te bieden voor onze passagiers doorheen de luchthaven. Met deze innovatieve winkeloplossing kan je snel en op een geautomatiseerde manier een aankoop doen, zonder zelfs maar de producten te hoeven scannen. Dit is echt een “Quick N’ Easy” manier om wat Belgische lekkernijen te kopen om cadeau te doen of gewoon voor jezelf.”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport.

Punit Sehgal, CEO van Atos Belux: “In dit project smelten technologie, geoptimaliseerde klantervaring en gebruiksgemak samen om een innovatieve winkelervaring aan te bieden. Het is ontworpen om intuïtief en in harmonie met de klant te functioneren. Hiermee biedt Lagardère Travel Retail een hypermoderne winkelervaring aan waarmee het zich onderscheidt in België.”