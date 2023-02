Brussels Airlines voor vierde keer in 5 jaar op zoek naar nieuwe CEO

Brussels Airlines moet op zoek naar een nieuwe CEO. Peter Gerber, sinds maart 2021 CEO van de maatschappij, stopt met onmiddellijke ingang met zijn functie als CEO bij Brussels Airlines en verlaat de Lufthansa Group. Een opvolger is nog niet bekend.

Brussels Airlines moet in minder dan 5 jaar tijd voor de vierde keer op zoek naar een nieuwe CEO. Sinds Christina Förster op 1 april 2018 de fakkel van Bernard Gustin overnam, volgden er nog twee CEO’s die telkens minder dan 2 jaar bleven. Op 1 januari 2020, net voor de storm van de coronacrisis, werd financieel directeur Dieter Vranckx de nieuwe CEO. Die vertrok echter in januari 2021 naar SWISS. Sinds 1 maart 2021 nam Peter Gerber, die van Lufthansa Cargo kwam, de functie van Vranckx over.

Gerber verlaat de Lufthansa Group en zou volgens Aerotelegraph later dit jaar als hoofd bij het Duitse Condor beginnen. Christina Förster, die in de Raad van Bestuur van de Lufthansa Group zetelt, wordt de interim-CEO van Brussels Airlines terwijl er wordt gezocht naar een opvolger.