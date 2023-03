Eerste versterking voor A320-vloot Brussels Airlines komt aan

Vandaag is een eerste A320 van Eurowings in Brussel aangekomen. Dat toestel, dat een Belgische registratie zal krijgen, dient om de vloot van Brussels Airlines deze zomer voor het eerst sinds de coronacrisis opnieuw uit te breiden.

De A320 van Eurowings met registratie D-AIZU is vandaag overgevlogen van Düsseldorf naar Brussel. Daar zal het toestel worden klaargemaakt om vanaf volgende maand de A320-vloot te komen versterken. Buiten de nieuwe wetlease-overeenkomst met CityJet voor CRJ-900’s komen er voor al zeker het volledige zomerseizoen twee A320’s de vloot vervoegen.

De eerste A320 van Eurowings die vandaag is aangekomen zal de registratie OO-SNP krijgen. Het toestel is negen jaar oud en wordt de eerste A320 met Sharklets in de vloot. Een even oude tweede A320 (D-AIZV) volgt binnenkort en zal de registratie OO-SNQ krijgen. Dat toestel is momenteel nog actief voor Eurowings vanuit Düsseldorf.