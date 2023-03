Brussels Airlines tot vier keer per dag richting München

Met de start van het zomerseizoen eind deze maand verhoogt Brussels Airlines de frequentie van de vluchten richting München. De maatschappij neemt daarbij een aanzienlijk deel van de vluchten over die Lufthansa voordien uitvoerde.

Vanaf de laatste zondag van de maand zal Brussels Airlines aanzienlijk meer richting München gaan vliegen. Terwijl de maatschappij momenteel twee keer per dag op de route vliegt, de vroege ochtendvlucht richting München en de late avondvlucht richting Brussel, wordt dat vanaf dit zomerseizoen verhoogd tot 4 vluchten per dag. Lufthansa gaat namelijk zelf minder tussen de twee steden vliegen en hevelt een groot deel van haar vluchten over naar de dochtermaatschappij.

Terwijl Lufthansa nu nog gemiddeld 33 van de 47 wekelijkse vluchten tussen Brussel en München voor eigen rekening neemt, wordt dat vanaf eind deze maand nog maar 20 vluchten. Brussels Airlines verhoogt namelijk de frequentie van 14 vluchten per week naar gemiddeld 25 vluchten per week. In totaal daalt het aantal vluchten deze lente ook naar 45 vluchten per week.