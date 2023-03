Transavia breidt zomernetwerk vanuit Brussel uit

Transavia breidt tijdens haar tweede zomer op Brussels Airport verder uit. De maatschappij voegt tegenover vorige zomer vijf bestemmingen aan het netwerk toe.

Terwijl Transavia vorige zomer vanuit Brussel naar 4 bestemmingen (Alicante, Ibiza, Faro en Heraklion) vloog, worden dat er deze zomer al 9. Zakynthos was reeds als nieuwe bestemming aangekondigd, maar nu komen daar ook nog Malaga, Santorini, Sevilla en huidige winterbestemming Tenerife bij.

“We hebben gezien dat het Transavia-product zeer succesvol ontvangen is in Brussel”, aldus topman Marcel de Nooijer. “Een deel van onze klanten kiest graag voor een vlucht vanaf Brussels Airport. Met het toevoegen van een aantal mooie, nieuwe bestemmingen bieden we onze klanten daar nog meer keuze.”