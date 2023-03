Saudi-Arabië lanceert nieuwe grote luchtvaartmaatschappij

De kroonprins van Saudi-Arabië heeft een nieuwe grote luchtvaartmaatschappij aangekondigd: Riyadh Air. De nieuwe maatschappij moet een grote speler worden in het Midden-Oosten in een poging om de economie van het land verder te diversifiëren.

Saudi-Arabië wil een nieuwe grote luchtvaartmaatschappij oprichten die een grote speler moet worden tussen de reeds bestaande golfmaatschappijen. Kroonprins en de-facto leider van het land bin Salman bin Abdulaziz heeft vandaag de creatie aangekondigd van Riyadh Air dat als basis, uiteraard, Riyadh zal krijgen. Voormalig Etihad-CEO Tony Douglas wordt de CEO van de nieuwe maatschappij.

Riyadh Air wil naar eigen zeggen een maatschappij van wereldklasse worden en met de meer dan 200.000 directe en indirecte banen de Saudische economie met 20 miljard dollar doen groeien. Tegen 2030 moet Riyadh Air vanuit Riyadh naar meer dan 100 bestemmingen gaan vliegen. Meer details over de nieuwe maatschappij zijn er momenteel echter niet.

De creatie van Riyadh Air is één van de vele megalomane projecten die het koninkrijk tegen 2030 wil doorvoeren. Riyadh Air past zo in het rijtje tussen onder andere het NEOM-project (The Line) in het noordwesten van het land en de New Murabba in de hoofdstad.

Riyadh Air aanvaardt momenteel al sollicitaties voor de meer dan 36 functies die openstaan voor piloten, cabinepersoneel en managers. De maatschappij zegt in haar jobbeschrijvingen te gaan opereren met B787-9’s.