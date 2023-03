TAP Air Portugal maakt opnieuw winst

TAP Air Portugal is opnieuw het pad van de winstgevendheid ingeslagen. In 2022 komt de maatschappij uit op een nettowinst van 65,6 miljoen euro. Daarmee is de maatschappij goed op weg om opnieuw structureel winstgevend te worden.

Na jaren van opstapelende verliezen, de laatste winst dateert van 2017, is TAP Air Portugal er in geslaagd opnieuw winst te maken. Het eerste jaar van het herstructureringsplan heeft dan ook z’n vruchten afgeworpen. Met een nettowinst van 65,6 miljoen euro voor 2022 slaagt de maatschappij er in 3 jaar eerder (2025) dan gepland winstgevend te worden.

TAP Air Portugal heeft de afgelopen jaren een moeilijke periode gekend en zit momenteel in een herstructureringsplan waarbij in het personeelsbestand wordt gesnoeid alsook de vloot wordt verkleind.

Ondertussen is de Portugese regering nog steeds van plan de maatschappij te privatiseren. Verwacht wordt dat er de komende maanden wordt gezocht naar een nieuwe partner. Zowel Lufthansa Group, Air France-KLM en IAG hebben al interesse getoond in de nichespeler die gespecialiseerd is in vluchten naar Brazilië.