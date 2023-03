KLM vliegt deze zomer naar 165 bestemmingen

Vanaf de zomerdienstregeling, die ingaat op zondag 26 maart 2023, zal het netwerk van KLM 165 bestemmingen omvatten; 96 in Europa en 69 intercontinentaal. Het netwerk in Azië wordt weer uitgebouwd. KLM verdubbelt het aantal vluchten naar Azië ten opzichte van 2022. Ook is KLM’s nieuwste klasse Premium Comfort steeds vaker beschikbaar op intercontinentale vluchten.

Europa

Na het succes van Nantes afgelopen winter, voegt KLMdeze stad ook toe aan de zomerdienstregeling. Nantes wordt drie keer per dag aangevlogen. Naar Rennes, de hoofdstad van de regio Bretagne, is vanaf de start van de zomerdienstregeling een dagelijkse vlucht.



Azië

Na de Covid-periode bouwt KLM haar netwerk in Azië verder uit. In de zomer van 2023 worden er zestien bestemmingen aangedaan. KLM verdubbelt het aantal vluchten op Azië ten opzichte van 2022. In China wordt dagelijks gevlogen op Beijing en Shanghai. Verder vliegt KLM weer drie keer per week naar Hong Kong en twee keer per week naar Taipei, via Incheon.

Tweemaal per week vliegt KLM naar Osaka (Japan) via Incheon (Zuid-Korea), daarbij zijn er nog drie wekelijkse vluchten naar Tokio (Narita) via Incheon, en wordt twee keer per week rechtstreeks naar Tokio gevlogen. Vanaf september wordt de frequentie verhoogd met vijf rechtstreekse vluchten naar Tokio. Daarnaast vliegt KLM naar Denpasar enJakarta via Singapore.

Manila wordt vijfmaal per week aangevlogen via Kuala Lumpur.

In India zijn er dagelijkse vluchten naar Delhi en Mumbai, en is er vijfmaal per week een vlucht naar Bangalore.



Noord-Amerika

In Noord-Amerika biedt KLM achttien bestemmingen aan. In de Verenigde Staten zijn dat onder meer New York, Atlanta, Austin, Washington, Las Vegas, San Francisco en Los Angeles.

Deze zomer is er een uitbreiding tot dertien vluchten per week naar Toronto in Canada, vorig jaar waren dit tien vluchten. Verder vliegt KLM in Canada naar de steden Edmonton, Montreal, Calgary en Vancouver.

Op vluchten naar onder andere New York, Los Angeles, Austin, Toronto en Calgary is de nieuwste klasse Premium Comfort beschikbaar.

Midden-Oosten

Vanaf de zomerdienstregeling zijn er dagelijkse vluchten naar Dubai en Tel Aviv. Tel Aviv wordt dan aangevlogen met een Boeing 777 widebody.

Ook vliegt KLM dagelijks naar Kuwait, viermaal in combinatie met Bahrein en driemaal in combinatie met Muscat.



Caraïben en Suriname

KLM vliegt deze zomer dagelijks naar Curaçao. Tijdens het hoogseizoen, in juli tot en met augustus, wordt er zelfs tien keer per week gevlogen op Curaçao. Ook de eilanden Aruba en Bonaire worden dagelijks aangevlogen.

Verder wordt Paramaribo zes keer per week aangedaan. Daarnaast vliegt KLM drie keer week naar Port of Spain en Sint-Maarten.



Zuid-Amerika

In Zuid-Amerika doet KLM deze zomer tien bestemmingen aan, waaronder een dagelijkse dienst naar Sao Paulo, Buenos Aires en Panama Stad. De vluchten naar Costa Rica worden vanuit de winterdienstregeling gecontinueerd tot half mei, met wekelijks drie keer een vlucht naar San José in combinatie met Liberia.

Afrika

Reizigers kunnen met KLM naar tien bestemmingen in Afrika de zomer. Het tropische Zanzibar wordt in combinatie met Dar es Salaam in Tanzania tweemaal per week aangevlogen. De steden Nairobi, Kaapstad en Johannesburg worden dagelijks aangedaan.