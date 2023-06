Royal Air Maroc tijdens zomer met B767 naar Brussel

Vanaf eind juni tot begin september zal Royal Air Maroc dagelijks een B767 inzetten op de route Casablanca-Brussel. Die route zou oorspronkelijk 14 keer per week worden uitgevoerd, maar wordt nu verminderd naar 10 keer per week maar wel met een groter vliegtuig.

Om welke B767 het precies gaat, is nog niet bekend. De maatschappij vliegt namelijk zelf niet meer met de passagiersversie van de B767, er is enkel nog een cargoversie in dienst.