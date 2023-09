Na Londen en Parijs vliegt JetBlue nu ook naar Amsterdam

Sinds vandaag vliegt het Amerikaanse JetBlue tussen New York JFK en Amsterdam. Na Londen (Heathrow en Gatwick) en Parijs CDG is Amsterdam de derde bestemming van JetBlue in Europa.

Met een A321LR vliegt JetBlue vanaf vandaag ook naar Amsterdam. De dagelijkse vlucht brengt extra concurrentie op de markt tussen Amsterdam en de oostkust van de Verenigde Staten. Op 20 september komt er vanuit Amsterdam ook een dagelijkse vlucht naar Boston. De A321LR van JetBlue beschikt zowel over een economy class als een business class.

JetBlue kwam in de zomer van 2021 naar Europa met vluchten naar Londen. Afgelopen juni werd Parijs aan het netwerk toegevoegd en nu is dus Amsterdam aan de beurt.