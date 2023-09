Singapore Airlines viert 35 jaar cargovluchten op Brussels Airport

Singapore Airlines is 35 jaar actief op Brussels Airport met cargo-operaties. Het is daarmee de langst opererende cargomaatschappij actief op Brussels Airport. Binnen enkele jaren wordt de B747 op de route vervangen door de Freighter-versie van de A350.

Op 4 september 1988 kwam er voor het eerst een vrachtvliegtuig aan van Singapore Airlines op Brussels Airport en sindsdien is de maatschappij onafgebroken actief gebleven op Brussels Airport, zowel met volvrachtvluchten als met passagiersvluchten. Momenteel wordt Brussel ongeveer 5 keer per week als tussenstop gebruikt in vliegschema’s met bestemmingen Dallas, Los Angeles, Mumbai, Sharjah en Singapore. Naast een lokaal kantoor in Brussel is ook het Europese hoofdkwartier van Singepore Airlines Cargo op Brucargo gevestigd.

Singapore Airlines heeft de vrachtversie van de A350 in bestelling. Die zou begin 2025 moeten geleverd worden en zal de B747 op enkele routes vervangen.