Brussels Airlines volgende zomer opnieuw naar Nairobi

Vanaf volgende zomer herstart Brussels Airlines de bestemming Nairobi. Die bestemming sneuvelde in 2015 toen ze werd overgeheveld naar Lufthansa. Nu keert de bestemming terug bij Brussels Airlines terwijl ze ook bij Lufthansa in het aanbod blijft. Voor de uitbreiding komt er een tiende A330 naar Brussel.

Na een onderbreking van zo’n 9 jaar keert het Keniaanse Nairobi terug in het netwerk van Brussels Airlines. Vanaf juni zal de maatschappij Nairobi zes keer per week met Brussel verbinden. Vluchten zullen afwisselend zowel rechtstreeks als met een tussenstop in Kigali worden uitgevoerd. Daardoor zal Kigali (Rwanda) vanaf volgende zomer dagelijks worden aangevlogen. In de winter reduceert de frequentie naar vier keer per week en komen er extra vluchten naar Dakar, Banjul, Monrovia en Freetown.

Brussels Airlines vloog van 2002, het was de allereerste vlucht van de maatschappij richting Afrika, tot 2015 naar Nairobi. Toen wisselde de maatschappij de route om met nieuwe bestemming Accra, dat voordien door Lufthansa werd aangevlogen. Lufthansa van z’n beurt startte de vluchten richting Nairobi op.

Voor de nieuwe bestemming zal een tiende A330-300 aan de vloot worden toegevoegd. Het gaat om de OO-SFP, een toestel dat voordien al een tijdje bij Brussels Airlines vloog voor de operaties vanuit Duitsland voor Eurowings. Momenteel is het toestel bij Lufthansa actief als D-AIKG. Het product aan boord zal dus net zoals de OO-SFJ verschillen met het Brussels Airlines-product op de rest van de A330-vloot.